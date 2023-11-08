Среда, 8 Ноября 2023 20:05

АрмИнфо. Страны <Большой семерки> выразили серьезную обеспокоенность гуманитарными последствиями изгнания армян из Нагорного Карабаха после военной операции, проведенной Азербайджаном. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД <семерки> по итогам двухдневной встречи в Токио, опубликованном на сайте МИД Германии.

<Мы призываем Азербайджан полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и приветствуем международные усилия по удовлетворению неотложных гуманитарных потребностей тех, кто был перемещен.

Мы подчеркиваем нашу поддержку продвижению устойчивого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности>, -говорится в заявлении глав МИД G7.

Напомним, что в результате крайней азербайджанской агрессии в отношении Арцаха 19-20 сентября, свыше 120 тысяч арцахцев стали бездомными. Коренные жители этого региона вынуждены были оставить свои дома и бежать в Армению под угрозой физического истребления. Этой агрессии предшествовала 10 месячная блокада. Международное сообщество сквозь пальцы смотрело на политику этнической чистки, учиненной Азербайджаном