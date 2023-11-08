Среда, 8 Ноября 2023 18:32

АрмИнфо. Сегодня по главным улицам пустого от жителей Степанакерта – столицы Арцаха глава династического Азербайджана Ильхам Алиев устроил военный парад для немногочисленных гостей и многочисленных кинокамер.

Назвав его «парадом победы», глава Азербайджана, устроивший в Нагорном Карабахе этническую чистку 120 тыс армян, решил продемонстрировать военную технику, якобы захваченную у армянских подразделений самообороны, а на самом деле оставленную ими при уходе российским миротворцам.

В своем воинствующем стиле Алиев назвал автохтонных и изгнанных с родных исторических земель жителей Нагорного Карабаха оккупантами и пригрозил реваншистам «железным кулаком».

Об участии или отношении российских миротворцев к этому «политическом шоу» СМИ Азербайджана не сообщают.