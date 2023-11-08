Среда, 8 Ноября 2023 18:07

АрмИнфо.Очередной обвиняемый в государственной измене был отпущен на свободу в зале суда, после года заключения. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Артур Арутюнян. Адвокат не сообщил, о ком идет речь, военный ли он или гражданское лицо,

"Минутами ранее моего подзащитного, обвиняемого в государственной измене и находящегося под стражей около 1 года, отпустили на свободу из зала суда. По понятным причинам, на данный момент я не буду предоставлять никаких подробностей", - добавил он.

Отметим, что это не первый случай, когда граждане после нахождения длительного периода заключение по вышеуказанному обвинению отпускались на свободу из-за отсутствия доказательств. Ранее, пограничник СНБ РА из Гюмри, обвиняемый в госизмене был отпущен на свободу после 6-месячного заключения из-за отсутствия доказательств его вины.