Среда, 8 Ноября 2023 18:04

АрмИнфо. Информация о 16 лицах, плененных Азербайджаном в результате военной агрессии 19-20 сентября, в том числе военно- политических руководителях Арцаха, военнослужащих и гражданских лицах, была передана их семьям. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя РА по международно-правовым вопросам Асмик Самвелян.

По ее словам, родственникам плененных была предоставлена информация о состоянии их здоровья, условиях содержания, а также их фотографии.

"Эти данные представитель Армении получил через ЕСПЧ. Международный суд по запросу Армении обратился к Азербайджану, а Баку передал данные о захваченных лицах в ЕСПЧ.

Информация о том, подвергались ли эти люди пыткам, защищаются ли их права, есть ли у них проблемы со здоровьем, пока не предоставляется.

Сейчас стадия возражений. Другими словами, если армянская сторона на основании полученной информации о пленных зафиксирует нарушения прав человека, то представит возражения в Международный суд", - сообщила Самвелян армянской службе Радио Свобода.

Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистра (2007-2018) Араика Арутюняна.

Однако, до сих пор не известно общее число военнопленных и гражданских лиц удерживаемых в Азербайджане с осени 2020 года. По мнению правозащитников, несколько сотен военных и гражданских лиц удерживаются в заложниках в бакинских тюрьмах. Международное сообщество и правозащитные организации смотрят сквозь пальцы на данный факт.