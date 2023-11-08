Среда, 8 Ноября 2023 17:59

АрмИнфо. 8 ноября председатель Комиссии по телевидению и радио РА Тигран Акопян принял содокладчиков Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы Киммо Кильюнен (Финляндия) и Бориану Аберг (Швеция), находящихся с ознакомительной миссией в республике. Армении.

В ходе встречи, передает пресс-служба комиссии, Тигран Акопян приветствовал визит содокдладчиков в Армению, указав на важность укрепления и углубления сотрудничества между Комиссией и Советом Европы.

Акопян подчеркнул, что борьба с разжиганием ненависти, призывами к насилию и регулирование аудиовизуального контента интернет-сферы занимают важное место в программе реформ, принятых Регулирующим государственным органом, где европейские партнеры, несомненно, могут принять нужное и важное участие.