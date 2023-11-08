Среда, 8 Ноября 2023 17:55

АрмИнфо. Вице-премьер-министр Мгер Григорян принял старшего советника по переговорам на Южном Кавказе, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно. На встрече также присутствовала посол США в Армении Кристина Куинн.

Согласно пресс-службе правительства, в ходе встречи были обсуждены основные потребности более чем 100 тысяч вынуждено перемещенных беженцев из Нагорного Карабаха и усилия правительства по их удовлетворению.

Вице-премьер презентовал Луису Боно проект <Перекресток мира>, обозначив перспективы развития региона в результате его реализации.

Напомним, что 26 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме "Шелковый путь" в Тбилиси презентовал проект "Перекресток мира" по налаживанию региональных коммуникаций. Пашинян рассказал, что ключевой идеей проекта является развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном посредством задействования автомобильных дорог, железнодорожных путей, кабелей, трубопроводов, линий электропередачи. Премьер подчеркнул, что задействование этих дорог станет коротким и эффективным путем от Каспийского до Средиземного моря, а также они могут стать эффективным маршрутом от Персидского залива до Черного моря. Он указал, что программа даст большую пользу всем странам региона и привлек к ней внимание правительств и частных инвесторов.