Среда, 8 Ноября 2023 16:44

АрмИнфо. Я также являюсь членом семьи, которая была подвергнута этнической чистке со своей исторической родины в Нагорном Карабахе жестокой силой в нарушение всех обязательств всех предыдущих соглашений, достигнутых до сих пор, а также основных норм международного права, постановлений Международного Суда и международного правового порядка. Об этом заявил посол Армении в Бельгии Тигран Балаян на конференции "Права армян Нагорного Карабаха/Арцаха и ЕС". При этом он поблагодарил ассоциацию "Европейцы за Арцах",(Европейскую армянскую федерацию за справедливость и демократию (EAFJD) и евродепутата Костаса Мавридеса за инициирование этого мероприятия, несмотря на недавние этнические чистка армян Нагорного Карабаха.

"Действительно, необъяснимо и шокирует то, что, несмотря на сотни сигналов тревоги и предупреждений уважаемых правозащитных организаций и международных юристов, таких как достопочтенный мистер Окампо, этническая чистка в Нагорном Карабахе была проведена режимом Алиева и его союзниками на глазах у бдительного международного сообщества, которое позволило этому произойти, потому что после агрессивной войны 2020 года отношения с Баку продолжались в обычном режиме, как будто ничего не произошло, военные преступления не совершались, а Международный суд не издавал юридически обязывающих распоряжений Азербайджану", - подчеркнул Балаян.

Вместе с тем он констатировал, что каждый отдельный шаг правительства Азербайджана, предпринятый с 2020 года, полностью соответствует определенным ООН 14 факторам жестоких преступлений.

"Азербайджанский диктатор с гордостью хвастается, что он решил проблему Нагорного Карабаха с применением грубой силы, намеренно нарушив основные принципы международного права и правопорядка. И его не волнуют никакие звонки или заявления извне, он даже резолюции, принятые в этом самом здании, называет бесполезными бумажками.

Что ж, он может быть слишком самоуверенным, как и другие диктаторы, и наша задача состоит в том, чтобы использовать все возможные юридические средства из нашего арсенала, чтобы привлечь режим Алиева к ответственности за этнические чистки и тяжкие военные преступления.

Многие придерживаются мнения, что Алиев подобен Гитлеру или Чаушеску и может в конечном итоге стать одним из них. Однако я за то, чтобы восторжествовала справедливость, поскольку убежден, что мира можно достичь только посредством правосудия.

Давно пора покончить обычные отношения с авторитарными режимами, подобные режиму Алиев, поскольку если и далее закрывать глаза на это все, тогда он, несомненно, продолжит дальнейшую агрессию против Армении. Режим Алиева должен заплатить за все, должны быть наложены индивидуальные санкции. Если преступления останутся безнаказанными, они обречены на повторение снова", - отметил Балаян, выразив убеждение, что у Европарламента есть возможность наложить персональные санкции в отношении ключевых членов режима.

Он также обратил внимание, что азербайджанский диктатор провел парад в этнически очищенном Степанакерте.

"Мы помним других фашистских диктаторов, марширующих в других оккупированных столицах и городах. Тем не менее, этот парад должен побудить нас усерднее работать над обеспечением права коренного армянского населения вернуться и жить в мире и достоинстве под международными гарантиями и международным присутствием, чтобы показать, что демократические ценности преобладают, и это не просто слова", - считает армянский дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что правительство Армении полно решимости добиваться полного восстановления прав армян Нагорного Карабаха международно-правовыми средствами. Дипломат отметил, что ратификацию Римского статута и продолжающееся разбирательство в Международном Суде следует рассматривать в первую очередь в этом контексте.

"Несмотря на все вызовы безопасности и экзистенциальные угрозы, с которыми сталкивается Армения, наша решимость добиться мира непоколебима. Мы привержены мирной повестке дня, и недавно представленный проект "Перекресток мира" является истинным свидетельством этого. Для этого нам нужны европейская приверженность и решимость поддерживать мир и демократический путь Армении.

Недавно международное сообщество не смогло обеспечить ответственность за защиту, что привело к этнической чистке армян Нагорного Карабаха. То же самое международное сообщество несет ответственность за обеспечение того, чтобы армянский народ жил в своих домах достойно, а суверенитету и территориальной целостности Армении ничто не угрожало. Только так может быть достигнут истинный мир!", - резюмировал Балаян.