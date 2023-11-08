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 Среда, 8 Ноября 2023 15:56
Марианна Мкртчян

Генсек ОДКБ: Проект решения Организации по разрядке ситуации на Южном Кавказе остается в силе в случае достижения консенсуса

Генсек ОДКБ: Проект решения Организации по разрядке ситуации на Южном Кавказе остается в силе в случае достижения консенсуса

АрмИнфо. Проект решения ОДКБ, который был направлен на разрядку ситуации на Южном Кавказе остается в силе в случае достижения консенсуса. Об этом Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил в ходе своего выступления на 11-й встречи секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.

Он привлек внимание собравшихся на то, что ухудшение международно-политической обстановки, усиление конфронтации на глобальном и региональном уровне сопровождается снижением уровня управляемости системой международных отношений.  По словам Генсека ОДКБ, следствием становится возникновение кризисных ситуаций в точках пересечения геополитических и геоэкономических интересов ключевых игроков.

"Ситуация усугубляется использованием гибридных технологий, что значительно затрудняет распознавание угроз и установление фактов нарушения национального суверенитета.

Эрозия международного права, снижение авторитета и реального статуса международных организаций делают ситуацию все менее предсказуемой, формируют новые тенденции деградации обстановки на мировой арене.

Это негативным образом влияет на состояние национальной безопасности наших государств", - констатировал Тасмагамбетов.

Вместе с тем он, с сожалением констатировал, что противостояние на глобальном уровне неизбежно отражается на региональном и даже субрегиональном уровнях, где обостряются застарелые проблемы и появляются новые.

При этом он добавил, что их разрешение требует дополнительных усилий по разработке механизмов обеспечения мира и стабильности, отвечающих требованиям времени, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ.

"Это пространство уже стало местом, где апробируются различные гибридные технологии и формируются серьезные угрозы внутренней стабильности государств-участников Организации.

Соответственно, здесь возрастает роль субрегионального сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, так как зачастую, локальные проблемы имеют столь специфический характер, что ни одна глобальная международная организация не в состоянии ее разрешить. Важно, что эти локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели", - считает Генсек ОДКБ.

 

К локальным проблемам, Тасмагамбетов в случае зоны ответственности ОДКБ отнес территориальные споры, проблему границ и приграничные конфликты.

"Однако у нас есть позитивные примеры постепенного решения таких вопросов. Так, конфликтная ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном постепенно разрешается, причем, без посредников, а благодаря усилиям глав государств. Идет работа по делимитации и демаркации участков общей границы.

Говоря о сложной ситуации на Южном Кавказе, хочу еще раз акцентировать внимание на том, что проект решения ОДКБ, который был направлен на разрядку ситуации в регионе и который, к сожалению, не был принят в ноябре прошлого года на сессии СКБ, остается в силе в случае достижения консенсуса.

На южных рубежах зоны ответственности ОДКБ сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков", - добавил он, также отметив, что ОДКБ уделяет серьезное внимание разработке эффективных методов противодействия угрозам в области биологической безопасности.

"Мировая обстановка стремительно трансформируется, отражая ход глобального геополитического противостояния за будущее мироустройство. ОДКБ представляет собой внушительный коллективный военно-политический потенциал на пространстве Евразии.  А потому нам следует быть готовыми к совместному отражению все новых угроз и нейтрализации вызовов региональной безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности заверяет вас в своей готовности к совместной работе, обмену информации и опытом", - резюмировал Генсек Организации.

Отметим, что ранее ОДКБ предложила отправить мониторинговую миссию на армяно- азербайджанскую границу для снижения напряженности. Однако, власти Армении отказались принять миссию до тех пор, пока ОДКБ не даст политической оценки азербайджанской агрессии в отношении суверенитета РА. 

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