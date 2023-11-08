Среда, 8 Ноября 2023 15:52

АрмИнфо. Замглавреда французского журнала "Le Figaro" Жан-Кристоф Бьюссон раскритиковал ЮНЕСКО за позицию по Азербайджану.

"ЮНЕСКО не сочла целесообразным осудить 9-месячную азербайджанскую блокаду Арцаха, что могло бы остановить запрет на школьное обучение армянских детей. И теперь она избирает Азербайджан на должность вице-президента своей Генеральной конференции. Позор",- написал Бьюссон.

Отметим, что 7 ноября стало известно, что Азербайджан был избран вице-президентом на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.