Среда, 8 Ноября 2023 15:50

АрмИнфо. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян попросил генерального прокурора Армении Анну Вардапетян расследовать сообщения о преступлениях со стороны должностных лиц Арцаха. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

"Принимая во внимание, что в последнее время в социальных сетях, широко распространяются публикации о предполагаемых преступлениях, совершенных должностными лицами Республики Арцах, и тот факт, что власти Республики Арцах заинтересованы в раскрытии возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц и привлечения виновных к ответственности - Самвел Шахраманян направил письмо генеральному прокурору РА Анне Вардапетян. В письме он попросил Вардапетян принять подобные публикации в качестве сообщений о преступлениях и расследовать их в соответствии с законом.

Мы призываем тех граждан, которые располагают информацией или фактами, связанными с вышеизложенным, поддержать процесс и предоставить их правоохранительным органам РА", - говорится в сообщении Инфоштаба.