Среда, 8 Ноября 2023 15:48

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял старшего советника США по переговорам на Кавказе, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, стороны коснулись усилий, направленных на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе, а также процесса регулирования армяно-азербайджанских отношений. Григорян представил позицию армянской стороны по вышеизложенным вопросам.

Собеседники обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.