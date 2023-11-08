Среда, 8 Ноября 2023 12:54

АрмИнфо. Разве не было очевидно, что азербайджанский суд не оправдает и не освободит 68-летнего Вагифа Хачатряна? Так отреагировал экс-омбудсмен Армении Арман Татоян на вердикт бакинского псевдо суда в отношении 68-летнего арцахца Вагифа Хачатряна.

"Разве не было же очевидно, что этот якобы судебный процесс будет игрой с ложными доказательствами и воплощением несправедливости? Правительство Азербайджана сделало Вагифа Хачатряна очередной жертвой своих политических игр с целью узаконить свои преступления и унизить армянский народ.

Лишение человека свободы на 15 лет и содержание его в бакинской тюрьме в строгих условиях не дает никаких гарантий того, что пожилой гражданин Арцаха с проблемами со здоровьем сможет противостоять атмосфере азербайджанской враждебности.

И сколько еще таких ни в чем не повинных граждан подвергается нападкам со стороны Азербайджана, как долго будет сохраняться эта безнаказанность? Вопросы, ответы на которые, хотя и актуальны, но, к сожалению, на данный момент отсутствуют", - написал Татоян.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, марионеточный бакинский суд 7 ноября приговорил арцахца Вагифа Хачатряна к 15 года заключения за преступления, которых он не совершал.

Напомним, что Хачатрян был похищен 29 июля текущего года с незаконного КПП на дороге Степанакерт - Горис, когда при сопровождении МККК направлялся в Ереван дял проведения операции на сердце. Спустя несколько дней после похищения, генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив его в военных преступлениях, якобы совершенных в 1991 году. МИД Армении квалифицировал действия азербайджанцев как похищение, а Омбудсмен Анаит Манасян назвала инцидент грубейшим нарушением международного гуманитарного права, поскольку Вагиф Хачатрян находился под защитой МККК.

30 июля представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщал, что в Европейский суд по правам человека было подано заявление о защите прав Вагифа Хачатряна с требованием применить к Азербайджану обеспечительную меру.

Так называемый судебный процесс над Хачатряном стартовал 13 октября. Естественно, Хачатрян не признал себя виновным в деяниях, которые нафантазировал азербайджанский марионеточный суд. Добавим также, что это не первый раз, когда вражеская сторона придумывает преступления, за которые на длительные сроки осуждает похищенных армян. Безусловно, данный приговор можно прировнять к пожизненному заключению, принимая во внимания те проблемы со здоровьем, которые есть у Хачатряна.