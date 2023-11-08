Среда, 8 Ноября 2023 12:40

АрмИнфо.Приветствую в Москве столь представительный состав секретарей советов безопасности государств - участников СНГ. Ваши регулярные встречи имеют важное значение для укрепления и развития системы коллективной безопасности Содружества, для обеспечения суверенитета и национальных интересов всех стран СНГ, для их уверенного, поступательного социально­экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видео- обращении к участникам встречи секретарей Совбезов СНГ.

При этом он указал на насыщенность повестка очередной, одиннадцатой встречи: обсуждение ситуации в регионе и в мире в целом, обмен опытом и практическими наработками, которые способствуют более надёжной защите собственных граждан от внутренних и внешних угроз.

"Мы видим, что международная обстановка остаётся крайне сложной, напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди.

Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", - отметил российский лидер.

По его словам, сохраняются такие общие угрозы, как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической, биологической безопасности.

"Всё это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы. В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для чёткого определения приоритетов, своевременной корректировки соответствующих документов стратегического планирования.

Уверен, что ваше сотрудничество будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов к достижению общих целей", - резюмировал он.

Отметим, что секретарь Совбеза Армении не участвует во встрече.