Среда, 8 Ноября 2023 12:16

АрмИнфо.Азербайджан сформулировал очередную уступку, которую ожидает от Армении - знаменитые 8 сел, и начал интенсивно работать в этом направлении. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Депутат обратил внимание, что Баку особенно усердно работает над этой повесткой на международной арене в той логике, что правительство Армении само публично заявило "об их азербайджанской принадлежности".

"Это очень похоже на ситуацию, когда правительство Пашиняна сначала провозгласило Арцах Азербайджаном, упомянуло, что Арцах может иметь будущее в составе Азербайджана, а затем Азербайджан начал наступление на Арцах, используя эти заявления в диалоге с различными центрами.

Каким еще бывает сдача? Пашинян готовит гладкое поле для удовлетворения азербайджанских аппетитов", - резюмировал Абрамян.

Отметим, что накануне Азербайджан в ультимативной форме потребовал от Армении 8 армянских сел, которые он именует анклавными. Примечательно, что Азербайджан постоянно выставляет Армении новые требования. Баку начал говорить о возвращении азербайджанских беженцев в Армению, однако ничего не говорится о свыше 500 тысячах армян, бежавших из Азербайджана буквально голыми, спасая свои жизни на фоне азербайджанских погромов. Меж тем, как азербайджанцы когда уезжали из Армении не только имели возможность продать или выменять свое жилье, но еще и получили компенсацию от правительства Армении. Ничего подобного армяне Азербайджана не получали. Более того, тысячи из них были жестоко убиты, изнасилованы в своих домах в Баку, Сумгаите, Кировабаде