Среда, 8 Ноября 2023 12:16

АрмИнфо. Армения обратилась в Международный суд ООН с просьбой применить промежуточные меры, чтобы обеспечить право насильственно депортированного из Нагорного Карабаха населения на безопасное и достойное возвращение в свои дома. Об этом сообщил постпред Армении при ООН Мгер Маргарян в ходе своего выступления на состоявшемся 7 ноября в Генеральной Ассамблее заседании, посвященном докладу Международного суда.

Маргарян подчеркнул ключевую роль международного права в противостоянии угрозам миру, отметив в этом контексте иск, поданный Арменией против Азербайджана в Международный Суд на основании Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Коснувшись ряда промежуточных мер, принятых Международным судом, постпред Армении подчеркнул, что Азербайджан, вместо подчинения обязательным правовым решениям Суда, занят их толкованием, продолжая не выполнять свои обязательства.

Было отмечено, что членам ООН и Совета Безопасности уже должна быть очевидна позиция Азербайджана как страны, периодически попирающей правосудие и верховенство закона, ярким проявлением чего является также широкомасштабное военное нападение 19 сентября на осажденное население Нагорного Карабаха. В этой связи было отмечено, что Армения обратилась в Суд с просьбой применить промежуточные меры, чтобы обеспечить право насильственно депортированного из Нагорного Карабаха населения на безопасное и достойное возвращение в свои дома.

В своем выступлении посол Маргарян подчеркнул, что ООН несет особую ответственность за обеспечение верховенства международного права и исполнения решений Международного суда.