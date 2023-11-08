Среда, 8 Ноября 2023 12:14

АрмИнфо. Запад провоцирует эскалацию обстановки на Южном Кавказе. Об этом 8 ноября на встрече с коллегами из стран СНГ заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Отметим, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не участвует во встрече секретарей Совбезов стран СНГ.

"Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества. Для этого Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций", - заявил Патрушев, передает РИА Новости.

Секретарь российского Совбеза отметил, что разрешить спорные вопросы в регионе возможно только без участия Запада или других внерегиональных сил.

Добавим, что днями ранее Министерство обороны России сообщило о завершении ротации миротворцев в Нагорном Карабахе и сокращении числа наблюдательских пунктов после исхода армянского населения из Арцаха. Как заявили в военном ведомстве, также была завершена отправка вооружения и военной техники в Россию для проведения планового ремонта.

Ранее в МИД РФ назвали востребованной роль российских миротворцев в Арцахе.