Arminfo.info



 Среда, 8 Ноября 2023 10:32
Марианна Мкртчян

Южная Корея в следующем году откроет посольства в Армении и Грузии

Южная Корея в следующем году откроет посольства в Армении и Грузии

АрмИнфо. Южная Корея в следующем году откроет посольства в Армении и Грузии.  Об этом говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

"Южная Корея в следующем году планирует открыть новые дипломатические миссии в 12 странах, стремясь расширить свои дипломатические возможности и функции", - сообщило министерство иностранных дел.

По словам официальных лиц МИД, при выборе 12 стран были приняты во внимание различные факторы, включая торговлю, туризм и количество южнокорейцев, проживающих в этих странах.

Посольства будут открыты, на Маршалловых Островах, Ямайке, в Ботсване, Сьерра- Леоне, Замбии, Суринаме, Эстонии, Люксембурге, Литве, Словении, Армении и Грузии.

Согласно плану, филиалы посольств на Ямайке и в Грузии будут преобразованы в посольства, а новые филиалы посольств будут построены в Ботсване и Суринаме.

В оставшихся восьми странах будут открыты новые посольства Южной Кореи в соответствии с принципом взаимности, поскольку они уже имеют свои посольства в Сеуле.

В Министерстве заявили, что планируют завершить административный и законодательный процесс, необходимый для открытия новых миссий, к концу этого месяца.

Добавим, что ранее глава МИД Армении Арарт Мирзоян в парламенте страны заявил, что правительство Южной Кореи официально проинформировало армянские власти о своем намерении открыть в первом квартале следующего года свое  посольство в Ереване. Он добавил, что Ереван желает сделать то же самое в Сеуле. В отношениях между двумя странами, как отметил Мирзоян, имеется большой потенциал, и взаимное открытие посольств позволит решить эту задачу.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Переселенцы из Арцаха, имеющие на руках синие паспорта, де-юре уже являются гражданами Республики Арменbя - Вардан Айвазян
Татоян: Правительство Азербайджана сделало Вагифа Хачатряна очередной жертвой своих политических игрТатоян: Правительство Азербайджана сделало Вагифа Хачатряна очередной жертвой своих политических игр
Путин: Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной властиПутин: Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти
Оппозиционер: Пашинян готовит гладкое поле для удовлетворения азербайджанских аппетитовОппозиционер: Пашинян готовит гладкое поле для удовлетворения азербайджанских аппетитов
Армения попросила Международный суд обеспечить право насильственно депортированного из Нагорного Карабаха населения вернуться в свои домаАрмения попросила Международный суд обеспечить право насильственно депортированного из Нагорного Карабаха населения вернуться в свои дома
Секретарь Совбеза России: Запад провоцирует эскалацию обстановки на Южном КавказеСекретарь Совбеза России: Запад провоцирует эскалацию обстановки на Южном Кавказе
Уголовное преследование в отношении Джалала Арутюняна по одному эпизоду прекращено - адвокатУголовное преследование в отношении Джалала Арутюняна по одному эпизоду прекращено - адвокат
Южная Корея в следующем году откроет посольства в Армении и ГрузииЮжная Корея в следующем году откроет посольства в Армении и Грузии
МОФ: Убежденный франкофон, посол Тер-Степанян на протяжении всей своей карьеры работал над продвижением французского языка в своей странеМОФ: Убежденный франкофон, посол Тер-Степанян на протяжении всей своей карьеры работал над продвижением французского языка в своей стране
Правительство РА профинансирует повышение зарплат сотрудникам офисов адвокатов на 15%Правительство РА профинансирует повышение зарплат сотрудникам офисов адвокатов на 15%
Скончался видный армянский дипломат Кристиан Мишель Тер-СтепанянСкончался видный армянский дипломат Кристиан Мишель Тер-Степанян
В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг ДаниелянВ свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
Израильские радикалы, нападая на христиан, бьют в спину своему же государству - Армянский центр культуры и образованияИзраильские радикалы, нападая на христиан, бьют в спину своему же государству - Армянский центр культуры и образования
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Спасатели второй день борются с пожаром на территории национального парка ДилижанаСпасатели второй день борются с пожаром на территории национального парка Дилижана
Армянские дизайнеры представят свои новые коллекции в  Лос-АнджелесеАрмянские дизайнеры представят свои новые коллекции в  Лос-Анджелесе
Омбудсмен Армении отреагировала на вердикт азербайджанского псевдо суда в отношении Вагифа ХачатрянаОмбудсмен Армении отреагировала на вердикт азербайджанского псевдо суда в отношении Вагифа Хачатряна
Посол Франции встретился с новыми руководителями Ассоциации Посол Франции встретился с новыми руководителями Ассоциации "l OEuvre d Orient" по Армении
В ЕГУ состоялась презентация первого на армянском языке издания казахских народных сказокВ ЕГУ состоялась презентация первого на армянском языке издания казахских народных сказок
Мэр Парижа: Азербайджан виновен в произвольном задержании бывших чиновников Арцаха и уничтожении армянского наследияМэр Парижа: Азербайджан виновен в произвольном задержании бывших чиновников Арцаха и уничтожении армянского наследия
Ахоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РААхоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РА
Армен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГАрмен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГ
Армянский дипломат призвал структуры ООН по гумвопросам оказывать поддержку насильственно перемещенному населению Нагорного КарабахаАрмянский дипломат призвал структуры ООН по гумвопросам оказывать поддержку насильственно перемещенному населению Нагорного Карабаха
Вопросы сохранения памятников истории и культуры Нагорного Карабаха были озвучены на 33-й сессии Генеральной ассамблеи ICCROM в РимеВопросы сохранения памятников истории и культуры Нагорного Карабаха были озвучены на 33-й сессии Генеральной ассамблеи ICCROM в Риме
Арестован бывший депутат Национального Собрания Армении Арагац АхоянАрестован бывший депутат Национального Собрания Армении Арагац Ахоян
Депутаты НС РА обратили внимание содокладчиков ПАСЕ на геноцидные действия АзербайджанаДепутаты НС РА обратили внимание содокладчиков ПАСЕ на геноцидные действия Азербайджана
В Иерусалиме продолжаются нападки на армян со стороны израильских радикаловВ Иерусалиме продолжаются нападки на армян со стороны израильских радикалов
Тагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузахТагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузах
Шармазанов назвал построение стратегии безопасности вокруг оси Иран-Россия-Китай единственной альтернативой тюркизации АрменииШармазанов назвал построение стратегии безопасности вокруг оси Иран-Россия-Китай единственной альтернативой тюркизации Армении
Левон Кочарян вышел на свободуЛевон Кочарян вышел на свободу
Американский военный: Армения и США сознательно и постепенно развивают оборонные отношенияАмериканский военный: Армения и США сознательно и постепенно развивают оборонные отношения
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Левон Кочарян получил мандат депутата НС АрменииЛевон Кочарян получил мандат депутата НС Армении
Мир между Азербайджаном и Арменией должен основываться на уважении территориальной целостности - БербокМир между Азербайджаном и Арменией должен основываться на уважении территориальной целостности - Бербок
В ответ на заявления Запада о В ответ на заявления Запада о "неожиданности" нападений Азербайджана на Арцах Институт Лемкина продемонстрировал хронологию предупреждений о готовящейся агрессии
Начальник Генштаба Армении провел переговоры с Европейским командованием ВС СШАНачальник Генштаба Армении провел переговоры с Европейским командованием ВС США
Из-за злоупотребления служебными полномочиями Ервандом Захаряном Еревану нанесен ущерб на сумму более 700 млн драмовИз-за злоупотребления служебными полномочиями Ервандом Захаряном Еревану нанесен ущерб на сумму более 700 млн драмов
Посол: Германия находится рядом с Арменией в этот непростой для нее периодПосол: Германия находится рядом с Арменией в этот непростой для нее период
Айк Демоян раскритиковал главу МОНКС АрменииАйк Демоян раскритиковал главу МОНКС Армении
Конгрессмен: Потенциальные нападения президента Азербайджана на юг Армении требуют действий СШАКонгрессмен: Потенциальные нападения президента Азербайджана на юг Армении требуют действий США
Пашинян устами Марукяна сообщает Алиеву, что не допустит функционирования в Армении институтов Арцахской государственности - политологПашинян устами Марукяна сообщает Алиеву, что не допустит функционирования в Армении институтов Арцахской государственности - политолог
Тюрколог: Не заметить турецкий национализм и не нейтрализовать его - преступление и гарантия будущих угрозТюрколог: Не заметить турецкий национализм и не нейтрализовать его - преступление и гарантия будущих угроз
Фонд Фонд "Татоян" оказывает содействие Армянскому Патриархату Иерусалима по ситуации вокруг поместья "Коровий сад"
С 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВДС 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВД
«Агавнатун» - идея, претворившаяся в жизнь«Агавнатун» - идея, претворившаяся в жизнь
Семьи российских миротворцев, погибших в Нагорном Карабахе в ходе последней эскалации, получат помощь в размере 1 млн рублейСемьи российских миротворцев, погибших в Нагорном Карабахе в ходе последней эскалации, получат помощь в размере 1 млн рублей
Замглавы МИД РА: Необходимо незамедлительно принять меры для гарантирования прав народа Нагорного КарабахаЗамглавы МИД РА: Необходимо незамедлительно принять меры для гарантирования прав народа Нагорного Карабаха
Татоян назвал позорным, дешевым поступком возбуждение уголовного производства в отношении правозащитника Аветика ИшханянаТатоян назвал позорным, дешевым поступком возбуждение уголовного производства в отношении правозащитника Аветика Ишханяна
Tатоян прокомментировал заявление Арцвика Минасяна о том, что ему было предложено возглавить временное правительствоTатоян прокомментировал заявление Арцвика Минасяна о том, что ему было предложено возглавить временное правительство
Берлин и ЕС готовы оказать правительству Армении необходимую помощь для продвижения повестки демократических реформ - Анналена БербокБерлин и ЕС готовы оказать правительству Армении необходимую помощь для продвижения повестки демократических реформ - Анналена Бербок
Генпрокуратура возбудила дело об отмывании денег: Согласно СМИ, обвиняемый - двоюродный брат Артура ВанецянаГенпрокуратура возбудила дело об отмывании денег: Согласно СМИ, обвиняемый - двоюродный брат Артура Ванецяна
Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви не будет упраздненаАрцахская епархия Армянской Апостольской церкви не будет упразднена
Алиев выразил признательность тюркским странам за участие в восстановлении ВарандыАлиев выразил признательность тюркским странам за участие в восстановлении Варанды
Анналена Бербок: Германия предоставит дополнительно 9.3 млн евро Армении для преодоления гумвызововАнналена Бербок: Германия предоставит дополнительно 9.3 млн евро Армении для преодоления гумвызовов
СК Армении возбудило 60 уголовных дел в отношении участников сентябрьских оппозиционных протестовСК Армении возбудило 60 уголовных дел в отношении участников сентябрьских оппозиционных протестов
Мирзоян о ситуации вокруг сектора Газы: Во всех случаях и конфликтах Армения призывает не таргетировать гражданское населениеМирзоян о ситуации вокруг сектора Газы: Во всех случаях и конфликтах Армения призывает не таргетировать гражданское население
Кандидат в депутаты  НС решил отказаться от депутатского мандатаКандидат в депутаты  НС решил отказаться от депутатского мандата
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
МИД РА: несмотря на наличие разногласий по ряду вопросам, отношения между Арменией и Россией продолжают развиватьсяМИД РА: несмотря на наличие разногласий по ряду вопросам, отношения между Арменией и Россией продолжают развиваться
Алиев и Эрдоган обсудили армяно-турецкую и армяно-азербайджанскую нормализациюАлиев и Эрдоган обсудили армяно-турецкую и армяно-азербайджанскую нормализацию
Читать больше



Эксперты
В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг ДаниелянВ свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войнуЭкс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Читать больше
Комментируемые
Ахоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РААхоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РА
Армен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГАрмен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГ
Тагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузахТагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузах
С 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВДС 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВД
Грузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и БакуГрузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и Баку
Политолог: Деарменизация Арцаха - один из сценариев международного заговора, который пытаются повторить в секторе ГазаПолитолог: Деарменизация Арцаха - один из сценариев международного заговора, который пытаются повторить в секторе Газа
Детектив не звонит дваждыДетектив не звонит дважды
Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикерПредложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в ГрузииПремьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализацииЗахарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
Мы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФМы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФ
"Нет бумажки - ты букашка" или почему Годума завернула законопроект о признании водительских удостоверений Армении
Пашиняну вручен Большой крест ордена Пия IX от имени Папы ФранцискаПашиняну вручен Большой крест ордена Пия IX от имени Папы Франциска
Армения закупит у Франции радары Ground Master 200, бинокли и датчики с Safran и ЗРК Армения закупит у Франции радары Ground Master 200, бинокли и датчики с Safran и ЗРК "Мистраль"
Главы МИД Армении, Ирана, России Турции, и Азербайджана по итогам заседания формата Главы МИД Армении, Ирана, России Турции, и Азербайджана по итогам заседания формата "3+3" в Тегеране приняли совместное заявление