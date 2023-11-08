Среда, 8 Ноября 2023 10:32

АрмИнфо. Южная Корея в следующем году откроет посольства в Армении и Грузии. Об этом говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

"Южная Корея в следующем году планирует открыть новые дипломатические миссии в 12 странах, стремясь расширить свои дипломатические возможности и функции", - сообщило министерство иностранных дел.

По словам официальных лиц МИД, при выборе 12 стран были приняты во внимание различные факторы, включая торговлю, туризм и количество южнокорейцев, проживающих в этих странах.

Посольства будут открыты, на Маршалловых Островах, Ямайке, в Ботсване, Сьерра- Леоне, Замбии, Суринаме, Эстонии, Люксембурге, Литве, Словении, Армении и Грузии.

Согласно плану, филиалы посольств на Ямайке и в Грузии будут преобразованы в посольства, а новые филиалы посольств будут построены в Ботсване и Суринаме.

В оставшихся восьми странах будут открыты новые посольства Южной Кореи в соответствии с принципом взаимности, поскольку они уже имеют свои посольства в Сеуле.

В Министерстве заявили, что планируют завершить административный и законодательный процесс, необходимый для открытия новых миссий, к концу этого месяца.

Добавим, что ранее глава МИД Армении Арарт Мирзоян в парламенте страны заявил, что правительство Южной Кореи официально проинформировало армянские власти о своем намерении открыть в первом квартале следующего года свое посольство в Ереване. Он добавил, что Ереван желает сделать то же самое в Сеуле. В отношениях между двумя странами, как отметил Мирзоян, имеется большой потенциал, и взаимное открытие посольств позволит решить эту задачу.