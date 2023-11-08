Среда, 8 Ноября 2023 10:07

АрмИнфо.Франкофония воздает дань уважения памяти посла Кристиана Тер-Степаняна, личного представителя премьер-министра Республики Армения при МОФ, который скоропостижно скончался 7 ноября. Об этом говорится в сообщении Международной организации Франкофонии в Твиттер.

"Убежденный франкофон, посол Тер-Степанян на протяжении всей своей карьеры работал над продвижением французского языка в своей стране, которая стала полноправным членом МОФС в 2014 году, и стала продвигать ценности Франкофонии.

От имени всей нашей франкоязычной семьи мы выражаем наши глубочайшие соболезнования властям Армении, а также его близким", - говорится в сообщении МОФ.

В свою очередь Генсек МОФ Луиза Мушикивабо отметила, что очень опечалена известием о скоропостижной кончине посла Армении в ЮНЕСКО и личного представителя премьер-министра Армении в МОФ Кристиана Тер-Степаняна. "Очень ценный человек, с которым я имел удовольствие тесно сотрудничать, особенно во время председательства Армении в МОФ, и который за эти годы стал искренним другом. Мои соболезнования властям Армении, а также его близким в эти болезненные минуты. Покойся с миром, дорогой Кристиан!", - написала она.

На смерть Тер-Степаняна отреагировал и посол Франции в Армении Оливье Декотиньи. "Искренние соболезнования семье посла Тер-Степаняна и нашим армянским коллегам. В Ереване мы подробно обсудили пути сохранения армянского наследия Нагорного Карабаха. Пусть память о нем направляет эти усилия", - написал он в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, что 7 ноября в возрасте 72 лет из жизни ушел видный армянский дипломат, стоящий у истоков формирования армянской дипломатической службы, постоянный представитель Республики Армения при ЮНЕСКО и личный представитель премьер- министра Республики Армения при Международной организации Франкофонии Кристиан Мишель Тер - Степанян.