Среда, 8 Ноября 2023 09:59

АрмИнфо.Правительство Армении профинансирует повышение зарплат сотрудникам офисов адвокатов на 15%. Комиссия Национального Собрания РА по защите прав человека и общественным вопросам на заседании 8 ноября выдала положительное заключение по представленным правительством РА во втором и окончательном чтении поправкам в законе "Об адвокатуре".

Как отметил в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Левон Балян, ко второму чтению от депутатов и правительства каких-либо предложений не поступило. Документом установлено, что надбавки к зарплате, которые будут производиться за счет средств госбюджета, будут осуществляться исключительно при сверхурочных работах сотрудников адвокатских контор. Заместитель министра подчеркнул, что необходимость в законопроекте обусловлена двумя факторами: стабильным ростом загруженности адвокатских офисов и вступлением в силу новых Уголовного и Уголовно-процессуальных кодексов. Несмотря на рост количества адвокатов, число которых в настоящее время составляет 69, они вынужденно вовлекаются в сверхурочные работы, не поучая взамен соответствующей оплаты, несмотря на гарантии, предоставленные Трудовым кодексом. Средства не предназначены для доплат руководителям офисов и их заместителям.

Замминистра заметил, что в 2021 году общественный защитник 244 раз был вынужден сверхурочно принимать участие в процессуальных действиях, в том числе, и по ночам, 190 случаев из которых в Ереване, остальные - в областях. В 2022 году количество сверхурочной работы адвокатов увеличилось вдвое, составив 421, 303 из которых - в Ереване, остальные - в областях. Между тем, как свидетельствуют данные анализа, за последние 7 лет ежегодно количество рассматриваемых дел увеличивается на 19%, в по гражданским делам - на 43%. В среднем на каждого адвоката приходится 210 уголовных дел, заплата каждого из которых составляет примерно 390 тысяч драм