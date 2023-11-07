Вторник, 7 Ноября 2023 20:05

АрмИнфо. Сегодня на 72-ом году жизни скончался видный армянский дипломат, стоящий у истоков формирования армянской дипломаьтческой службы, постоянный представитель Республики Армения при ЮНЕСКО и личный представитель премьер-министра Республики Армения при Международной организации Франкофонии Кристиан Мишель Тер - Степанян.

Министерство иностранных дел Армении выражает свои глубочайшие соболезнования членам семьи, родственникам и всем, кто оплакивает его утрату. <Яркий образ Кристиана Тер-Степаняна, опытного дипломата, пользовавшегося уважением коллег и любовью родных, останется во всех наших воспоминаниях>, - говорится в сообщении.