Вторник, 7 Ноября 2023 18:39

АрмИнфо. К великому сожалению среди Израильского общества находиться радикально настроенные элементы, которые таким образом наносят удар по тылу страны. Такое мнение выразили АрмИнфо в Армянском центре культуры и образования Израиле "Ноян Тапан", комментируя участившиеся случаи нападок на армян со стороны израильских радикалов.

Напомним, что в соцсетях распространяются видеокадры о том, как израильские радикалы напали на армян перед входом в армянский монастырь Старого горада в Иерусалиме.

В израильском армянском центре считают, что не смотря на тот факт, что именно христианские государства помогают Израилю в военной помощи а также в дипломатической поддержке, эти радикалы, <которые к счастью не имеют отношения к большинству жителей Израиля> продолжают нападать именно на христианское населения страны и тем самым действует против интересов своего же государства. <Ведь сегодня, когда все граждане Израиля не зависимо от национальности и вероисповедания встали на защиту своего дома, когда государство Израиль объявило войну ХАМАСу и Исламскому редакализму после их зверств 07.10.2023 когда погибли более 1400 граждан страны и более 200 граждан включая женщин и детей находится в плену в секторе Газа, эти люди бьют в спину своего же государства>.

Отметим, что по этому поводу жестко выступил фронтмент популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян, написав: "Нынешнее правительство Израиля придало смелости правым политическим партиям и расистам. За это расплачиваются армяне, старейшие из христиан Иерусалима. Эти ублюдки должны извиниться перед каждым армянином в Иерусалиме за то, что финансировали нашу этническую чистку, вооружая Азербайджан. Представьте себе, если бы Армения вооружила ХАМАС, как бы они себя почувствовали?".