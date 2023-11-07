Вторник, 7 Ноября 2023 18:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 15 на пр. Багратуняца, жилой дом 16 на улице Ехбайрутяна, жилые дома 1, 3 на улице Г. Нжде, жилой дом 17 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); инфекционная клиника ‘Норк”, частные дома на улице Арменакяна, дом –интернат Норка, здание посольства РФ в РА и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 49-54 на пр. Баграмяна, жилой дом 41/1 на улице Айгедзори, жилой дом 87/1 на улице Бюзанда, жилые дома 30 на улице Кохбаци, 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/1, 26/1, 26/2, 26/3, 2 на улице А. Хачатряна, 5, 7, 7а и частные дома 22-5/1 на улице Н. Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-7 на улице Барбюса, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Ханджян;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Покр Веди;

10:00-16:00 частично село Дарбник;

10:30-12:30 частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) по адресам: 93, 96 на улице Маркса в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Шатин; села Бардзруни, Мартирос, Серс;

в Котайкской области:

10։00-14:00 общины Карашамб, Тегеник; садоводческие компании “Сапфир”, “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, станции компаний “Юком”, “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։30 жилые дома 120-132 в “Микрошрджане” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 улицы Анкахутяна, Баграмяна в городе Артик;

в Тавушской области:

11։30-13։30 село Бердаван, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Ростомяна, Джанибекяна, Башинджагяна, частично улица Шаумяна, жилые дома 4, 6, 8, 10 на улице Г. Нжде, жилой дом 51 на улице Манташяна, жилые дома 5, 7, 9 на улице Араратяна, жилой дом 25/27 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частный дом 255 на улице Норки Айгинер, 36-40, 49-55 на улице Арменакяна в Норк Мараше; частные дома на 1-ом переулке 11-ой улицы Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 подъезды 1-6 жилого дома 1 на улице Хагаг Дом и жилой дом 9 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 1/2-10 на улице Демирчяна, жилые дома 54-58 на пр. Баграмяна, жилые дома 2-52/3 на 1-ом переулке Прошяна, жилой дом 17/5 на улице Адонца, жилой дом 18 на улице Ширванзаде, жилые дома 10-14 на улице Тиграняна, жилой дом 68 на улице Улнеци, частные дома 6-68 на 2-ом переулке Камарак, жилой дом 27 и частные дома 4-78 на улице Паруйра Севака, частные дома 13-45 на 1-ой улице Аветисяна, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе; жилой дом 15 на улице Ханджяна, жилые дома 4, 6 на переулке Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Валенсия ХДЗ”, ЧП “Г. Хачатрян”, частные дома 25/33, 27, 27/9, 27/23, 27/24, 27/29, 27/35, 27/41, 27/43, 27/44, 27/47, 27/46, 27/65, 27/60, 29/11, 29/12, 29/14 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-67 на улице Арменакяна, частные дома 301-305 на улице Норки Айгинер в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 квартал “Нарек” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улица Манушяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично села Шатин Гер-Гер;

в Котайкской области:

11:00 -14:00 село Маяковский полностью;

11:00-16:00 улицы Ханджяна, Гая, Тегерашен, Андраника, Ереванян в селе Прошян; частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен и прилегающие территории.