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АрмИнфо. Пожарно-спасательные отряды Спасательной службы Армении второй день борются с пожаром, вспыхнувшим накануне на территории Национального парка <Дилижан>. Об этом сообщает Министерство окружающей среды РА.
Согласно источнику, сигнал о возгорании в лесу, примыкающем к монастырскому комплексу Агарцин, поступил накануне. На место происшествия выехала один боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МВД РА. На месте выяснилось, что пожар вспыхнул в 3-ой охранной зоне заповедника. В 17:51 пожар был локализован. В тушении пожара приняли участие 10 спасателей, 15 сотрудников ГНКО < Национальный парк <Дилижан> и 1 сотрудник полиции Дилижана. В 20:07 из-за темноты и труднопроходимой местности работы по тушению пожара были прекращены. Сотрудники парка приступили к дежурству. 7 ноября в 07:00 на место происшествия выехала оперативная группа спасателей и один боевой расчет пожарников для возобновления тушения огня. 7 ноября в 15:00 из-за сильного ветра пожар продолжает распространяться в районе Агарцина и национального парка.
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|Депутаты НС РА обратили внимание содокладчиков ПАСЕ на геноцидные действия Азербайджана
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|В ответ на заявления Запада о "неожиданности" нападений Азербайджана на Арцах Институт Лемкина продемонстрировал хронологию предупреждений о готовящейся агрессии
|Начальник Генштаба Армении провел переговоры с Европейским командованием ВС США
|Из-за злоупотребления служебными полномочиями Ервандом Захаряном Еревану нанесен ущерб на сумму более 700 млн драмов
|Посол: Германия находится рядом с Арменией в этот непростой для нее период
|Айк Демоян раскритиковал главу МОНКС Армении
|Конгрессмен: Потенциальные нападения президента Азербайджана на юг Армении требуют действий США
|Пашинян устами Марукяна сообщает Алиеву, что не допустит функционирования в Армении институтов Арцахской государственности - политолог
|Тюрколог: Не заметить турецкий национализм и не нейтрализовать его - преступление и гарантия будущих угроз
|Фонд "Татоян" оказывает содействие Армянскому Патриархату Иерусалима по ситуации вокруг поместья "Коровий сад"
|С 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВД
|«Агавнатун» - идея, претворившаяся в жизнь
|Семьи российских миротворцев, погибших в Нагорном Карабахе в ходе последней эскалации, получат помощь в размере 1 млн рублей
|Замглавы МИД РА: Необходимо незамедлительно принять меры для гарантирования прав народа Нагорного Карабаха
|Татоян назвал позорным, дешевым поступком возбуждение уголовного производства в отношении правозащитника Аветика Ишханяна
|Tатоян прокомментировал заявление Арцвика Минасяна о том, что ему было предложено возглавить временное правительство
|Берлин и ЕС готовы оказать правительству Армении необходимую помощь для продвижения повестки демократических реформ - Анналена Бербок
|Генпрокуратура возбудила дело об отмывании денег: Согласно СМИ, обвиняемый - двоюродный брат Артура Ванецяна
|Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви не будет упразднена
|Алиев выразил признательность тюркским странам за участие в восстановлении Варанды
|Анналена Бербок: Германия предоставит дополнительно 9.3 млн евро Армении для преодоления гумвызовов
|СК Армении возбудило 60 уголовных дел в отношении участников сентябрьских оппозиционных протестов
|Мирзоян о ситуации вокруг сектора Газы: Во всех случаях и конфликтах Армения призывает не таргетировать гражданское население
|Кандидат в депутаты НС решил отказаться от депутатского мандата
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МИД РА: несмотря на наличие разногласий по ряду вопросам, отношения между Арменией и Россией продолжают развиваться
|Алиев и Эрдоган обсудили армяно-турецкую и армяно-азербайджанскую нормализацию
|ЦИК РА при поддержке правительства Великобритании и в сотрудничестве с IFES объявляет о запуске программы "Поддержка установлению демократии в Армении"
|Фильм Норы Мартиросян об Арцахе покажут в Чехии
|Cозданные при прежних властях Армении механизмы безопасности не сработали - глава МИД РА
|Бербок: Германия и ЕС готовы поддержать Ереван и Баку конкретными инициативами
|В Ереване покажут армяно-французское представление Sois Lange
|Армения придает важность региональному сотрудничеству, в том числе, в рамках платформы "3+3" - Мирзоян
|Американский журналист: Сколько еще армян тайно похитил Азербайджан?
|Мирзоян: в 2024 году Армения намерена открыть посольства в ряде стран
|Для Армении очень важна нормализация отношений с Турцией - МИД
|Посольство Германии: Укрепление доверия и установление примирения на Южном Кавказе очень важно
|В 2024 году деятельность МИД РА будет направлена на нейтрализацию внешних угроз и формирование безопасной среды - Мирзоян
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|В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
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