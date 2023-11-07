Вторник, 7 Ноября 2023 18:01

АрмИнфо. Пожарно-спасательные отряды Спасательной службы Армении второй день борются с пожаром, вспыхнувшим накануне на территории Национального парка <Дилижан>. Об этом сообщает Министерство окружающей среды РА.

Согласно источнику, сигнал о возгорании в лесу, примыкающем к монастырскому комплексу Агарцин, поступил накануне. На место происшествия выехала один боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МВД РА. На месте выяснилось, что пожар вспыхнул в 3-ой охранной зоне заповедника. В 17:51 пожар был локализован. В тушении пожара приняли участие 10 спасателей, 15 сотрудников ГНКО < Национальный парк <Дилижан> и 1 сотрудник полиции Дилижана. В 20:07 из-за темноты и труднопроходимой местности работы по тушению пожара были прекращены. Сотрудники парка приступили к дежурству. 7 ноября в 07:00 на место происшествия выехала оперативная группа спасателей и один боевой расчет пожарников для возобновления тушения огня. 7 ноября в 15:00 из-за сильного ветра пожар продолжает распространяться в районе Агарцина и национального парка.