Вторник, 7 Ноября 2023 18:00

АрмИнфо. Второй год подряд армянские дизайнеры представят свои последние коллекции в сердце Калифорнии - в городе Глендейл. Подобная возможность стала реальностью благодаря усилиям Палаты моды и дизайна Армении (Fashion and Design Chamber - FCD), Armenia Empowered и платформы Buy Armenian.

Свыше 35 талантливых армянских дизайнеров, в числе которых Catramide, Faina, NIKOLYAN, Vahan Khachatryan, Fem, Light Affect, Shabeeg, Just Black, Loom Weaving, HGP, Damink, Seda Manukyan, 22|11, PamaDama, Vintabilia, WHITE, Kivera и другие 2 и 3 декабря покажут свои последние наработки в интерактивном формате Pop Up fashion extravaganza.

<Мы рады объявить о долгожданном возвращении интерактивного шоу высокой моды, которое второй год подряд соберет под одной крышей любителей моды из Лос- Анджелеса. Двухдневное мероприятие обещает быть еще более масштабным, более смелым и красивым, чем когда-либо прежде>, - говорится в сообщении FCD.

Участники мероприятия получат возможность пообщаться с армянскими дизайнерами и приобрести лимитированные работы последних.

Показ пройдет в зале торжеств SOLAR STUDIOS (3909 San Fernando Rd. Suite 114, Glendale, CA 91204).

Билеты для участия доступны по следующей ссылке: https://www.eventbrite.com/e/armenian-designer-pop-up-tickets- 750215654217?aff=oddtdtcreator&fbclid=IwAR15hni5ghEw45nE5eSlu8Gm7kgVjr1gHZEq2A 9NGTcur9ZFJlZw3OBcQX4 .