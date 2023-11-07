Вторник, 7 Ноября 2023 17:59

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Минасян отреагировала на вердикт азербайджанского псевдо суда в отношении Вагифа Хачатряна, похищенного 29 июля на незаконном КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре.

"Вагиф Хачатрян, похищенный азербайджанскими военными в Лачинском коридоре, был приговорен в Баку к 15 годам лишения свободы без соблюдения международно-правовых стандартов и гарантий, связанных с правами человека. Международные правозащитные организации должны немедленно отреагировать", - написала Минасян в своем микроблоге в Твиттер.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, марионеточный бакинский суд приговорил арцахца Вагифа Хачатряна к 15 года заключения за преступления, которых он не совершал.

Напомним, что Хачатрян был похищен 29 июля текущего года с незаконного КПП на дороге Степанакерт - Горис, когда при сопровождении МККК направлялся в Ереван для проведения операции на сердце. Спустя несколько дней после похищения, генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив его в военных преступлениях, якобы совершенных в 1991 году. МИД Армении квалифицировал действия азербайджанцев как похищение, а Омбудсмен Анаит Манасян назвала инцидент грубейшим нарушением международного гуманитарного права, поскольку Вагиф Хачатрян находился под защитой МККК.

30 июля представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщал, что в Европейский суд по правам человека было подано заявление о защите прав Вагифа Хачатряна с требованием применить к Азербайджану обеспечительную меру.

Так называемый судебный процесс над Хачатряном стартовал 13 октября. Естественно, Хачатрян не признал себя виновным в деяниях, которые нафантазировал азербайджанский марионеточный суд. Добавим также, что это не первый раз, когда вражеская сторона придумывает преступления, за которые на длительные сроки осуждает похищенных армян. Безусловно, данный приговор можно прировнять к пожизненному заключению, принимая во внимания те проблемы со здоровьем, которые есть у Хачатряна.