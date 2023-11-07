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 Вторник, 7 Ноября 2023 17:51
Марианна Мкртчян

Посол Франции встретился с новыми руководителями Ассоциации "l OEuvre d Orient" по Армении

Посол Франции встретился с новыми руководителями Ассоциации "l OEuvre d Orient" по Армении

АрмИнфо. Посол Франции в РА Оливье Декотиньи встретился с новыми руководителями Ассоциации "l OEuvre d Orient" по вопросам Армении Люком и Бландин Буро. Об этом посол сообщил в своем микроблоге в Твиттер.

"l OEuvre d Orient", деятельность которого направлена на помощь беженцам, сохранение историко-культурного наследия и Франкофонии, находится рядом с Арменией и армянами Нагорного Карабаха", - написал Оливье Декотиньи.

Основанная в 1856 году французская некоммерческая ассоциация"l OEuvre d Orient", действует в 23 странах, в основном на Ближнем Востоке, Африканском Роге, в Восточной Европе и Индии.

Ассоциация предоставляет епископам, священникам и религиозным общинам, а также волонтерам средства для выполнения их задач: образование, уход и социальная помощь, помощь беженцам, культура и наследие

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