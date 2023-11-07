Вторник, 7 Ноября 2023 17:23

АрмИнфо.Ереван, 07.11.2023. АрмИнфо. В Ереванском государственном университете состоялась презентация книги <Казахские народные сказки> - первого подобного издания на армянском языке. Книга стала плодом совместного труда Посольства Республики Казахстан в Армении, факультета востоковедения Ереванского государственного университета и колектива ученых - литераторов и переводчиков.

На торжественной церемонии презентации книги присутствовали главы дипмиссий Казахстана, России, Туркменистана, Китая, представители офиса Президента Республики Армения, ученые - преподаватели ЕГУ, студенты вуза.

Перед присутствующими выступил ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян, который заметил, что <Казахские народные сказки> - это уже 4-ое фундаментальное издание, которое вышло в свет благодаря сотрудничеству Посольства Казахстана в Армении с Госуниверситетом и армянскими литературоведами-переводчиками. Он отметил, что Преподаватели факультета востоковедения и научные сотрудники Института арменистики ЕГУ давно сотрудничают с коллегами из Евразийского национального университета им. Гумилева и других ведущих казахстанских научных и образовательных центов. Уже свыше 10 лет благодаря этим связям в ЕГУ функционирует Центр казахского языка, истории и культуры Казахстана им. Абая, который стал крепким мостом армяно-казахского научно-образовательного сотрудничества.

На встрече говорилось и о том, что кроме многочисленных статей и научных работ по армяно- казахским историко-культурным связям, благодаря работе центра, которым руководит крупный армянский ученый - тюрколог, доктор наук, профессор Александр Сафарян, за последние годы были изданы на армянском языке творческое наследие великого казахского поэта, писателя и общественного деятеля, просветителя и основателя казахской письменной литературы Абая Кунанбаева и биографическая книга <Путь Абая>, а также фундаментальный академический труд - <Антология казахской литературы> и целый ряд научно-методических и научно-популярных статей.

Выступили начальник Управления внешних связей и протокола аппарата президента РА Тигран Самвелян, который от имени президента РА Ваагна

Хачатряна подчеркнул важность проделанной работы, особенно с точки зрения воспитания и образования молодого поколения, а так же глава Союза писателей Эдуард Милитонян, отметивший, что работа по восстановлению и развитию литературных и культурно-образовательных связей между Арменией и Казахстаном имеет крепкую основу, заложенную еще в советские времена. Он подчеркнул, что и тогда было вложено немало усилий в организацию переводов и издания армянских поэтов и писателей в Казахстане. У фундамента армяно-казахстанских литературных связей стояли выдающиеся армянские поэты Сильва Капутикян, Геворг Эмин и Паруйр Севак, неоднократно издававшиеся на казахском языке.

Посол Казахстана в Армении Булат Иманбаев поблагодарил присутствующих и в первую очередь всех тех, кто непосредственно участвовал в переводе и в издании <казахских сказок>. Он персонально поблагодарил за содействие в издании книги профессора Александра Сафаряна, переводчиков - маститого литературоведа, поэта и переводчика Варужана Хастура и молодого ученого-лингвиста Армана Сафаряна, руководителя издательства <Бзез> Сурена Саакяна и бизнесмена - мецената Армана Алексаняна, вручив им от имени посольства благодарственные грамоты.

В своем выступлении, посол Казахстана отметил, что ярким свидетельством многовековых духовных казахско-армянских связей являются сохранившиеся в институте древних рукописей Матенадаран многочисленные кипчакоязычные армянографичные средневековые ман ускрипты. При содействии армянских ученых из фондов Матенадарана были получены копии 40 трудов по истории Центральной Азии и Казахстана. При поддержке руководства Матенадарана в следующем году планируется издать сборник этих уникальных манускриптов для ученых и широкого круга читателей.