Вторник, 7 Ноября 2023 15:40

АрмИнфо. В Армении продолжает разворачиваться трагедия. Азербайджан виновен в произвольном задержании бывших чиновников Арцаха и уничтожении армянского наследия на этой территории. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала Мэр Парижа Анн Идальго.

"Вчера мне удалось обсудить эту ситуацию с Луисом Морено Окампо, бывшим прокурором Международного уголовного суда и автором поучительного доклада о процессе геноцида, осуществленного Азербайджаном во время блокады Лачинского коридора.

Наши мысли с жертвами, их семьями, 100 000 беженцев и политическими

заключенными, удерживаемые Азербайджаном", - отметила мэр Парижа.

Идальго также отметила, что 10 декабря, по случаю Международного дня

прав человека, вручит представителям армян Арцаха почетное

гражданство Парижа.

"Париж также призывает к немедленному освобождению всех армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном", - резюмировала французский чиновник.

Отметим, что азербайджанская агрессия 19-20 сентября в отношении Арцаха, которой предшествовала 10-месячная блокада, привела к его полной деарменизации. Этническая чистка Арцаха произошла на фоне попустительства международного сообщества. Свыше 100 тысяч арцахцев вынуждены были покинуть свои дома на фоне угрозы физического существования. В ходе массового исхода армян из Арцаха, Азербайджан задержал 8 арцахских бывших и действующих чиновников. В целом, начиная с осени 2020 года, после широкомасштабной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха, свыше 150 арцахцев стали беженцами.