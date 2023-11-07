Вторник, 7 Ноября 2023 14:49

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которая состоится в Москве 8 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета безопасности Армении Татевик Петросян.

"Секретарь Совета безопасности Армении не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве", - сказала Татевик Петросян госагентству Арменпресс.