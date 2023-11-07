Вторник, 7 Ноября 2023 14:47

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана посол Ваграм Кажоян принял участие в четвертом заседании Комитета по макроэкономической политике, сокращению бедности и финансированию развития в Бангкоке.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Вьетнаме, Кажоян в своем выступлении особо подчеркнул важность финансовых потоков для развития логистической инфраструктуры, для того чтобы полностью развить свой экономический потенциал и тем самым обеспечить устойчивое развитие Армении как страны, не имеющей выхода к морю. Посол подчеркнул, что только выполнив эти мероприятия, можно будет добиться реализации Целей устойчивого развития ООН.

Постоянный представитель Армении также рассказал об агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха, начатой после 10-месячной изнурительной блокады. Кажоян отметил, что в результате проводимой Азербайджаном долгосрочной политики этнической чистки против Нагорного Карабаха 101 848 граждан, в том числе свыше 30 000 детей, вынуждены были покинуть родину и места постоянного жительства, оставив дома, имущество и тысячелетнее культурное наследие.

Дипломат подчеркнул, что совершаемая Азербайджаном агрессия является грубым нарушением Устава ООН, фундаментальных норм международного гуманитарного права, а также обязательств по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и обязательных постановлений Международного Суда.

Кажоян призвал структуры ООН по развитию и гуманитарным вопросам оказывать поддержку насильственно перемещенному населению Нагорного Карабаха.

В четвертой сессии Комитета по макроэкономической политике, борьбе с бедности и финансированию развития приняли участие 53 члена Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана и представители 9 ассоциированных государств-участников, а также многих международных организаций.