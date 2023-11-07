Вторник, 7 Ноября 2023 10:53

АрмИнфо. 6 ноября руководитель оппозиционной фракции "Честь имею" Национального Собрания РА Айк Мамиджанян и депутат фракции Тагуи Товмасян встретились с содокладчиками мониторинговой комиссии ПАСЕ по армянским вопросам Кимо Килюнен и Борианой Аберг.

Как передает пресс-служба НС РА, депутаты обратили внимание содокладчиков на геноцидные действия, осуществляемые властями Азербайджана против армян Нагорного Карабаха, необходимость обеспечения статуса, убежища, работы и других потребностей вынужденных переселенцев, а также проблемы армянских военнопленных, все еще содержащихся в Баку, и без вести пропавших лиц.

Депутаты также подняли вопрос о нарушениях демократических ценностей в РА, случаи использования уголовных дел в качестве инструмента давления на оппозицию, аресты, как вид их наказания. В качестве примера они привели истории с вице-председателем Республиканской партии Арменом Ашотяном, Нареком Маляном, Татев Вирабян и еще около пяти десятков лиц, которые, по мнению оппозиционеров являются политическими заключенными.