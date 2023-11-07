Вторник, 7 Ноября 2023 10:50

АрмИнфо. Экс-председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания Армении, беспартийный депутат Тагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузах.

По ее словам, находящиеся в тяжелом психологическом состоянии студенты из Арцаха жалуются на предвзятое, дискриминационное отношение к ним со стороны профессора- преподавательского состава, которые акцентируют внимание на их принудительном пребывании в вузах РА, создавая ненужные проблемы на этих обстоятельствах.

"В связи с этим обстоятельством я разговаривала с ректором ЕГУ Ованнесом Ованнисяном, говоря о том, чтобы не оказывать излишнего психологического давления на наших и без того восприимчивых соотечественников и императиве не изолировать их в обществе. Мы договорились, что он строго потребует от преподавательского состава проявлять уважение к арцахской молодежи, подчеркнув, что они заслуживают равного обращения со стороны своих соотечественников.

В ежедневном режиме я буду следить за этим не только в ЕГУ, но также во всех вузах Армении, для поднятия и урегулирования подобных проблем. В случае повторения подобного случая, неподобающего образовательному учреждению, я буду публиковать имена и фамилии преподавателей с возмутительным поведением", - сообщила Товмасян.