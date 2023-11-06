Понедельник, 6 Ноября 2023 22:32

АрмИнфо. Экс-вице-спикер парламента Армении Эдуaрда Шармазанов назвал ряд причин, приковывавших внимание мира к армянскому фактору.

Так, по мнению Шармазанова, существовало 4 ключевых фактора, притягивающих мировое внимание на Армению: наличие Армянской АЭС; 102-я российская военная база, стоящая перед турецкой армией; армянский Сюник, отделяющий Азербайджан от Турции и армянский Арцах.

По словам экс-вице-спикера, теперь очевидно, что внешние бенефициары смены власти в Армении в 2018 году планировали нейтрализовать эти факторы. "Понятно, что, изменив внешнеполитический вектор Армении, турецко-натовский полюс остановит работу АЭС. Турция перестанет быть угрозой для Армении после подписания соглашения о нормализации отношений, поэтому российскую 102-ю военную базу можно будет убрать.

Кроме того, как пишет Шармазанов, 6 октября 2022 года в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Арцах частью Азербайджана, положив тем самым начало деарменизации непризнанной республики. А по части Сюника, считает он, Пашинян придумал термин <перекресток>, который в прошлом был <армянским>, сейчас стал <мирным>, а в будущем станет <турецкий>. Если такой <перекресток> станет реальностью, то вся Армения превратится в <перекресток пантюркизма>, - полагает политик. Шармазанов считает уже сложившимся фактом реализацию этого заговорщического плана.

Он считает, что единственной альтернативой этому может послужить построение стратегии безопасности и внешней политики исключительно вокруг оси Иран - Россия - Китай. <В противном случае Армения станет еще одним послушным инструментом пантюркизма>, - резюмировал он.