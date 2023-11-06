Понедельник, 6 Ноября 2023 22:31

АрмИнфо. Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна вышел на свободу из следственного изолятора.

Напомним, что Левону Кочаряну инкриминируется нападение на четырех полицейских во время антиправительственных акций. Меж тем, на видео-кадрах задержания видно, как сотрудники спецназа избивают Левона Кочаряна в патрульной машине уже после задержания. Более того, после задержания Кочарян был госпитализирован с диагнозом "сотрясение мозга".

Кочарян был освобожден сегодня, после решения ЦИК Армении о предоставлении ему депутатского мандата от блока "Армения".