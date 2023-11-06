Понедельник, 6 Ноября 2023 22:27

АрмИнфо. Армения и США сознательно и постепенно развивают оборонные отношения. Об этом заявил заместитель командира Европейского командования ВС США, генерал-лейтенант Стивен Башам по итогам встречи с начальником Генштаба Армении Эвардом Асряном.

"Это было знаковое событие, поскольку мы сознательно и постепенно развиваем наши оборонные отношения", - отметил он.

В сообщении на сайте командования отмечается, что обсуждения были сосредоточены на условиях безопасности Армении, оборонных реформах и оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Армянская делегация начала свой визит в Германию с посещения Объединенного многонационального центра готовности в Хоэнфельсе для наблюдения за учебными мероприятиями. Они также встретились с представителями Академии сержантского состава в рамках своих целей по дальнейшему развитию сержантского корпуса армянских вооруженных сил.

"Вооруженные силы Армении в настоящее время переживают значительные реформы и трансформации, и мы заинтересованы в получении поддержки и изучении передового опыта от наших партнеров, и особенно от США. Эти обсуждения закладывают основу для планирования и проведения будущих совместных тренировок с Европейским командованием США, поскольку мы стремимся повысить способность наших вооруженных сил реагировать на изменения в динамичной и сложной среде", - сказал Асрян, слова которого приводится на сайте структуры.