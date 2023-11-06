Понедельник, 6 Ноября 2023 17:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 10, 12, 12/1, 14 на улице Эстонакан, жилой дом 29 на улице Алабяна и жилой дом 28 на улице Ленинградян, частично улица Р. Меликяна, улицы Силикяна 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 19, 21 на пр. Багратуняца, частные дома на 2-о переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 2 на улице Г. Нжде, частные дома на улице Арташисяна, жилые дома 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8/9 на улице Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частный дом 193 на улице Норки Айгинер, Кардиологический центр Норк Мараша, частный дом 95 на улице Г. Овсепяна, школа для детей с умственной отсталостью, специальный образовательный комплекс для детей с нарушениями слуха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-16:00 подъезды 1-8 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 28/1, 28/2 на улице Сосе, жилые дома 6-31 на улице Улнеци, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе, частично проспект Мясникяна, частично улица Гераци, жилые дома 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, 2, 4 на улице С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 город Армавир и частично село Нораван;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Парпи, Газараван, Базмахбюр;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Ранчпар и Аракс;

10:30-12:30 частично улица Араза в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично села Шатин и Заритап;

в Котайкской области:

10:00-16:00 кварталы “Оган Дурян”, “Ваан Терян” и прилегающие территория в селе Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։30-17։00 село Карчахбюр, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, ЗАО “Севани Ишхан”;

11։30-12։00 села Артаниш, Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-15:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-12։30 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

в Ширакской области:

11:00-16:00 села Аревик, Айгабац, Карнут, Овит, Басен, Джрарат в Ахурянском регионе; кварталы “Чаншини шенкер”, “Гюхшин”, ООО “Вардан Ахбюр”, ЗАО “Чаншин”, ООО “Юмс”, бензозаправочная станция и газозаправочная станция Ахуряна, оздоровительный центр “Мор ев Манкан” в Ахуряне, отделение полиции и паспортный отдел Ахуряна, военный комиссариат, хлебный завод, ООО “Автотехспасаркум”, “Карнут”, предприятия по обработке камня “Ахуряни коопшин”, “Мердзмосковян”, станции компаний “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, офисы Ахуряна в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 8, 9, 10, 11 на улице Гая, 6, 8 на улице Ханджяна в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 15 на пр. Багратуняца, жилой дом 16 на улице Ехбайрутяна, жилые дома 1, 3 на улице Г. Нжде, жилой дом 17 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); инфекционная клиника ‘Норк”, частные дома на улице Арменакяна, дом –интернат Норка, здание посольства РФ в РА и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 49-54 на пр. Баграмяна, жилой дом 41/1 на улице Айгедзори, жилой дом 87/1 на улице Бюзанда, жилые дома 30 на улице Кохбаци, 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/1, 26/1, 26/2, 26/3, 2 на улице А. Хачатряна, 5, 7, 7а и частные дома 22-5/1 на улице Н. Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-7 на улице Барбюса, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Ханджян;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Покр Веди;

10:00-16:00 частично село Дарбник;

10:30-12:30 частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) по адресам: 93, 96 на улице Маркса в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Шатин; села Бардзруни, Мартирос, Серс;

в Котайкской области:

10։00-14:00 общины Карашамб, Тегеник; садоводческие компании “Сапфир”, “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, станции компаний “Юком”, “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։30 жилые дома 120-132 в “Микрошрджане” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 улицы Анкахутяна, Баграмяна в городе Артик;

в Тавушской области:

11։30-13։30 село Бердаван, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).