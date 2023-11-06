Понедельник, 6 Ноября 2023 16:46

АрмИнфо. В ответ на заявления Запада о "неожиданности" нападений Азербайджана на Арцах Институт Лемкина подготовил слайд-шоу, с демонстрацией хронологии предупреждений о готовящейся азербайджанской агрессии.

Институт создал хронологию, в которой освещаются ключевые события после окончания второй нагорно-карабахской войны и предупреждения об эскалации, выпущенные Институтом Лемкина, сделанные Институтом Лемкина, Genocide Watch и другими НПО.

Хронология насчитывает 10 слайдов, и включает в себя предупреждения начиная с осени 2020 года. Причем только в текущем году было выпущено порядка 40 предупреждений о готовящихся агрессии и этнических чистках.