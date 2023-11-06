Понедельник, 6 Ноября 2023 16:45

АрмИнфо. По приглашению Европейского командования Вооруженных сил США 1-3-его ноября первый заместитель министра обороны РА, начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования ВС США в немецком Штутгарте.

Как сообщает пресс-служба МО РА, 3-его ноября состоялась встреча Асряна с заместителем командира Европейского командования ВС США, генерал-лейтенантом Стивеном Башамом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества.

Асрян представил детали проводимых в Вооруженных силах РА реформ, и ожидаемую от США поддержку в деле их реализации.

Стивен Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества по следующим сферам: профессионализация вооруженных сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и прочее.

Обсуждены также вопросы региональной безопасности.

В рамках визита Асрян посетил также расположенный в Гогенфельсе (ФРГ) объединенный многонациональный центр подготовки Сухопутных войск ВС США в Европе (Joint Multinational Readiness Center - JMRC) и Академию сержантского состава (NCO Academy)