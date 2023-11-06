Понедельник, 6 Ноября 2023 15:55

АрмИнфо.17 ноября 2023 года в Астане (отель Hilton Astana, ул. Сауран, 46) состоится Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям (КГИР-2023).



В мероприятии примет участие Алихан Смаилов, Премьер-министр Республики Казахстан. На мероприятие приглашены более 500 представителей ведущих международных компаний и отечественного бизнеса, инвесторов, авторитетных экспертов и лидеров общественного мнения. .



Казахстан будет представлен руководителями министерств, главами квазигосударственных компаний, а также представителями отечественного бизнеса.

Повестка дня будет посвящена инвестициям в устойчивый рост региона. Участники обсудят инвестиционные возможности регионов Казахстана, транспортный потенциал, новый спектр логистических услуг, современное устойчивое производство, расширение экспортного потенциала, инновационные технологии, инвестиции в передовые технологии. В рамках мероприятия также состоится признание и награждение лучших компаний среди инвесторов.



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