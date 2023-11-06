Понедельник, 6 Ноября 2023 15:36

АрмИнфо.Ерванд Захарян, занимая пост мэра Еревана с 1 июля 2003 г. по 4 марта 2009 г., злоупотребил своими служебными полномочиями, и незаконно продал земельный участок, на котором располагалось здание Дворца молодежи (в народе его называли <Кукурузником> или <Крцац кукуруз>) в Ереване по цене, во много раз ниже кадастровой. В результате ереванской общине нанесен особо крупный имущественный ущерб в размере 742 649 595 драмов, сообщает Антикоррупционный комитет РА.

Согласно источнику, 16 января 2004 г. решением мэра Еревана Ерванда Захаряна (занимал пост мэра Еревана с 1 июля 2003 года по 4 марта 2009 года.), в нарушение постановления правительства и норм Земельного кодекса, земельный участок общей площадью 31780,0 кв.м., переданный в аренду бывшему государственному ЗАО <Дворец молодежи> на улице Сараланджи 1 в г. Ереване, кадастровая стоимость которого составляла 805 млн 623 тыс., стоимость, приближенная к рыночной составляла 4 млрд 430 млн 926 тыс. 500 драмов, 16 января 2004 г. был продан за 62 млн 973 тыс. 405 драмов.

В частности, 13 января 2004 года принадлежащее государственному ЗАО "Дворец молодежи" имущество общей площадью 24 345,2 квадратных метра, расположенное на улице Сараланджи 1 в г. Ереване, было продано компании ООО "Авангард Моторс" за 506 000 000 драмов. банкротный управляющий указанной компании. Участок площадью 31 780 квадратных метров, занимаемый указанной недвижимостью, являлся государственной собственностью и не подлежал купле-продаже. При этом этим же договором предусмотрено, что право собственности на недвижимое имущество будет считаться перешедшим к покупателю с момента государственной регистрации договора в кадастре недвижимости.

Однако за этот период, при том, что договор еще не получил государственную регистрацию, то есть право собственности на недвижимость не перешло к покупателю, Захарян 16 января 2004 года принял решение из личных интересов о продаже земельного участка площадью 31 780 квадратных метров "Авангард Моторс", без надлежащих юридических оснований, согласно которому он наделил вышеуказанному ООО преимущественное право покупки участка, установив цену продажи по действующей кадастровой стоимости в данный период. Договор получил государственную регистрацию только 27 января того же года, когда вступило в силу соответствующее решение правительства РА, согласно которому кадастровая стоимость данного земельного участка на тот момент была уже значительно выше: 805 623 000 драмов.

В результате по решению мэра Еревана 17 января 2004 года руководитель отдела управления недвижимостью аппарата мэрии Еревана К. Д. и директор компании <Авангард Моторс> Л. А. заключили договор о прямой продаже участка, согласно которому земельный участок площадью 31 780 квадратных метров по улице Сараланджи, 1 был отчужден указанной компании за 62 973 405 драмов РА.

<Земельный участок площадью 31 780 квадратных метров, входящий в баланс мэрии Еревана, находящийся в государственной собственности, кадастровой стоимостью 805 623 000 драмов был отчужден компании <Авангард Моторс> за 62 973 405 драмов, в результате чего ереванской общине был причинен особо крупный имущественный ущерб в размере 742 649 595 драмов. За вышеупомянутые преступные деяния Е. З. было предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 бывшего Уголовного кодекса РА, а К. Д., согласно части 2 статьи 38- 308.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела с обвинительным заключением были переданы надзирающему прокурору с просьбой утвердить его и направить в суд>, - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно электронному реестру юрлиц Армении деятельность ОО <Авангард Моторс> прекращена (зарегистрировано 24 декабря 2002 года по адресу проспект Гая 14/3, Нор Норк, г Ереван. Однако по тому же адресу 13 декабря 2022 года было зарегистрировано ЗАО <Авангард Моторс>.

Напомним, что построенный в 1979-м и снесенный в 2006 году Дворец молодежи считался одним из лучших образцов модернистской советской архитектуры. Его снесли под предлогом якобы полного несоответствия современным требованиям сейсмостойкости. В 2010 году на его месте планировалось построить 225-местный отель, строительством занимается компания IHG. Предварительная расчётная стоимость проекта составляет 50- 70 млн долларов.