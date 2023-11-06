Понедельник, 6 Ноября 2023 15:34

АрмИнфо.Цена слова и молчания, или открытые заметки по случаю поста министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Жанны Андреасян. Так, бывший директор института-музея Геноцида армян Айк Демоян прокомментировал запись Жанны Андреасян о причинах увольнения директора музея Ованеса Туманяна Ани Егиазарян.

"В обширном посте Андреасян коснулась обоснованности решения об увольнении директора музея Ованеса Туманяна Ани Егиазарян. Текст, конечно, представляет собой шедевр бюрократической риторики, классический пережиток порочной советской администрации. Как говорится, женщина-министр подробно изложив причины увольнения, попыталась убедить свою аудиторию в правомерности решения Министерства. Я не хочу сейчас занимать позицию судьи и кого-либо защищать. Я думаю, что Ани Егиазарян должна защитить свои права в суде. Я более чем уверен, что подобный способ действий в отношении Ани имеет совершенно другие основания и оправдания...", - написал Демоян.

Далее он процитировал выдержку из записи Андреасян, где та в частности, пишет: "Это государство и мы обязаны уважать наше государство и его правила, со всей серьезностью подходить к возложенной на нас ответственности, особенно когда мы представляем государственную структуру, тем более, когда мы его возглавляем".

В этом ключе Демоян обратил внимание, что Андреасян, что в течение всего этого года хранила каменное молчание, и никак не реагировала на озвучиваемые им проблемы в сфере.

По его словам, глава МОНКС ни как не отреагировала, когда им была озвучена проблема со скандальными изданиями и содержанием школьных учебников.

"Андреасян промолчала, когда я поднял тревогу о том, что сотни документов и оригиналов фотографий из Института истории Академии наук были вывезены на фабрику туалетной бумаги для уничтожения. Она молчала, когда уничтожили богатую библиотеку и архивы "Армянской театральной труппы" на фабрике туалетной бумаги.

Андреасян промолчала, когда на той же бумажной фабрике вновь появилась целая университетская библиотека с ценными и редкими экземплярами.

Андреасян промолчала, когда мы подняли тревогу по поводу того, что директор Музея- Института Геноцида армян Арутюн Марутян совершил несколько преступных деяний, в том числе сокрыл уничтожение важных финансовых документов, и когда на территории Еревана уничтожаются памятники и историческая среда, находящаяся под охраной государства, и когда человек, который все провалил и был замешан во многих коррупционных сделках, в пятый раз подряд обманным и незаконным путем был избран директором в Академии наук.

Андреасян промолчала, когда исследователи Академии наук своими интервью и "научными" публикациями предоставили обильный материал азербайджанской пропаганде, чтобы начать успешную кампанию против Армении и армян.

В этом году в связи с подготовкой новых учебников истории я летом выступил с публичным заявлением, предложив БЕСПЛАТНО, на публичной основе ознакомиться, и внести соответствующие предложения во избежание порочных прецедентов издания учебников с позорным содержание. Министерство промолчало и не отреагировало на мое предложение. В результате мы получили то, что получили. И все это только на 2023 год...", - написал Демоян.

Днями ранее стало известно о скандальном увольнении директора музея поэта Ованнеса Туманяна Ани Егиазарян. Как пояснила сама Егиазарян, причиной ее увольнения стало то, что она совершила длительный рабочий визит за границу без приказа министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян, хотя поездка еще в начале года была запланирована и утверждена Министерством. Она отметила, что перед поездкой она направила соответствующее заявление в МОНКС, но не получила ответ на свое обращение. Тем не менее, она отправилась в командировку для проведения курса лекций для представителей армянской общины. По ее словам, визит состоялся за счет приглашающей стороны. Она также сообщила, что обжалует решение об увольнении в рамках закона. Егиазарян занимала пост директор с 2019 г. Сам музей сейчас находится на кап. ремонте, экспозиция временно перенесена в центр Гранта Матевосяна.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араксия Сваджян комментируя увольнение, напомнила, что трудовые взаимоотношения в любой организации строятся на основе Трудового кодекса, и во всех случаях несоблюдения регулирований, определенных Трудовым кодексом, предпринимаются соответствующие меры.

А Андреасян в своем посте на Фейсбук заверила, что отклонила прошение Егиазарян о поездке ввиду ее нецелесообразности на данном этапе, в том числе и из-за финансовых вопросов. По ее слова, Егиазарян проигнорировала ее решение, отправившись в длительную командировку без ее разрешения, тем самым нарушив трудовой кодекс.