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АрмИнфо.Потенциальные нападения президента Азербайджана Ильхама Алиева на юг Армении требуют действий США. Об этом в своем микроблоке в Твиттер написал член Палаты представителей Конгресса США Фрэнк Паллоне.
"Выступал на праздновании 35-летия армянской церкви Святого Степаноса о необходимости обеспечения безопасности и гуманитарной помощи США после вторжения Азербайджана в Арцах. Потенциальные нападения Алиева на юг Армении требуют действий США",- отметил он.
Ранее, о возможном нападении Азербайджана на РА говорили и посол Армении при ЕС Тигран Балаян, и госсекретарь США Энтони Блинкен, и Институт предотвращения геноцида им. Лемкина.
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|Айк Демоян раскритиковал главу МОНКС Армении
|Конгрессмен: Потенциальные нападения президента Азербайджана на юг Армении требуют действий США
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|Тюрколог: Не заметить турецкий национализм и не нейтрализовать его - преступление и гарантия будущих угроз
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|С 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВД
|Семьи российских миротворцев, погибших в Нагорном Карабахе в ходе последней эскалации, получат помощь в размере 1 млн рублей
|Замглавы МИД РА: Необходимо незамедлительно принять меры для гарантирования прав народа Нагорного Карабаха
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|Генпрокуратура возбудила дело об отмывании денег: Согласно СМИ, обвиняемый - двоюродный брат Артура Ванецяна
|Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви не будет упразднена
|Алиев выразил признательность тюркским странам за участие в восстановлении Варанды
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|Мирзоян о ситуации вокруг сектора Газы: Во всех случаях и конфликтах Армения призывает не таргетировать гражданское население
|Кандидат в депутаты НС решил отказаться от депутатского мандата
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МИД РА: несмотря на наличие разногласий по ряду вопросам, отношения между Арменией и Россией продолжают развиваться
|Алиев и Эрдоган обсудили армяно-турецкую и армяно-азербайджанскую нормализацию
|ЦИК РА при поддержке правительства Великобритании и в сотрудничестве с IFES объявляет о запуске программы "Поддержка установлению демократии в Армении"
|Фильм Норы Мартиросян об Арцахе покажут в Чехии
|Cозданные при прежних властях Армении механизмы безопасности не сработали - глава МИД РА
|Бербок: Германия и ЕС готовы поддержать Ереван и Баку конкретными инициативами
|В Ереване покажут армяно-французское представление Sois Lange
|Армения придает важность региональному сотрудничеству, в том числе, в рамках платформы "3+3" - Мирзоян
|Американский журналист: Сколько еще армян тайно похитил Азербайджан?
|Мирзоян: в 2024 году Армения намерена открыть посольства в ряде стран
|Для Армении очень важна нормализация отношений с Турцией - МИД
|Посольство Германии: Укрепление доверия и установление примирения на Южном Кавказе очень важно
|В 2024 году деятельность МИД РА будет направлена на нейтрализацию внешних угроз и формирование безопасной среды - Мирзоян
|В Баку решили пригрозить Вашингтону
|Сенатор: Россия не будет заключать с Арменией соглашение по Римскому статуту
|Содокладчики ПАСЕ едут в Ереван
|В Ереване проходит международная конференция, посвященная 100-летию армянского кино
|Команда адвокатов Левона Кочаряна заявила о правовом произволе в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении своего подзащитного
|152-й день рождения Александра Спендиаряна ознаменовался открытием обновленной экспозиции его дома-музея
|До 2026 года на побережье озера Севан предстоит очистить 800 гектаров территорий - министр
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении лица, незаконно откачивающие воду с артезианских скважин Араратской долины, будут привлекаться к уголовной ответственности - министр
|Слуцкий ответил Аршакяну: Предложения Армении по Римскому статуту выглядят как "хорошая мина при плохой игре"
|Азербайджан сообщил о пленении очередного арцахца - на этот раз в оккупированном Карвачаре
|IDBank и Idram консолидируются в армянский холдинг ID Group
|Первая полоса на улице Гераци теперь будет только для движения общественного транспорта
|Глава группы дружбы Эстония-Армения: Нам не чужда ваша боль
|СНБ Армении сообщила о раскрытии случая подготовки теракта
|Москва обвинила Ереван в демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России
|Захарова: Москва приветствует любые контакты, способствующие снятию напряженности между Баку и Ереваном
|Вице-спикер НС РА: на данный момент на армяно- азербайджанской границе нет скопления войск
|Комиссия по телевидению и радио РА выявила нарушения российскими телеканалами условий межправсоглашения - Акопян
|Спикер: Армения высоко ценит четкие сигналы Японии относительно неприемлемости политики Азербайджана по применению силы
|Специальное подразделение СНБ по охране коммуникаций приступило к работе - премьер
|Оппозиционный депутат напомнил Вашингтону: Азербайджан уже без последствий оккупировал суверенные территории Армении
|Первоклассники Армении отмечают праздник буквы «А»
|Пресс-релиз по 16-му заседанию министров иностранных дел форума сотрудничества «центральная Азия-республика Корея»
|Мероприятия в рамках форума сотрудничества «Центральная Азия-республика Корея» в Ашхабаде
|В Ереване прошла V республиканская конференция "Современные вызовы и возможности развития военной промышленности Армении"
|Читать больше
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