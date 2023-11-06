Понедельник, 6 Ноября 2023 14:11

АрмИнфо.Потенциальные нападения президента Азербайджана Ильхама Алиева на юг Армении требуют действий США. Об этом в своем микроблоке в Твиттер написал член Палаты представителей Конгресса США Фрэнк Паллоне.

"Выступал на праздновании 35-летия армянской церкви Святого Степаноса о необходимости обеспечения безопасности и гуманитарной помощи США после вторжения Азербайджана в Арцах. Потенциальные нападения Алиева на юг Армении требуют действий США",- отметил он.

Ранее, о возможном нападении Азербайджана на РА говорили и посол Армении при ЕС Тигран Балаян, и госсекретарь США Энтони Блинкен, и Институт предотвращения геноцида им. Лемкина.