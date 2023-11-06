Понедельник, 6 Ноября 2023 14:10

АрмИнфо. Сегодня запрещаем работу государственных институтов Арцаха, а завтра - расформировываем Армению "чтобы не допустить войны", вопрошал политолог Бениамин Матевосян, реагируя на заявление посла по особым поручениям премьера РА Эдмона Марукяна о том, что "ни один институт Арцаха не будет работать в Республике Армения, поскольку это вопрос национальной безопасности".

"Никол Пашинян устами Эдмона Марукяна сообщает Ильхаму Алиеву, что не допустит функционирования в Армении институтов Арцахской государственности. "Железная логика" власти такова, что факт наличия в Армении институтов арцахской государственности может спровоцировать новую войну с Азербайджаном. Марукян и Пашинян говорят нам о том, что Армения не должна сама давать поводов для войны.

Реальность же такова, что "провокацией" Азербайджан может посчитать практически что угодно - реформу армии, закупку оружия, наличия у страны работающей АЭС, отсутствие в учебниках истории карт "древнего Азербайджана", проведение переговоров с участие Франции, стремление увеличить численность населения страны до 5 миллионов человек, экономический рост и т.д.", - убежден политолог.

Матевосян считает, что общественным мнение вновь манипулируют, так как и Пашинян и Марукян прекрасно знают, что главной угрозой для Азербайджана в Баку считают сам факт существования армянской государственности по соседству с азербайджанским государством.

"Алиев прекрасно понимает, что без военной, политической и экономической помощи Еревана Арцах не смог бы с 1994 года существовать, и эффективно бороться с азербайджанской агрессией.

Именно поэтому, финальным требованием Баку, исполнение которого "не допустить новой войны", будет требование к Пашиняну подписать документ, аналогичный тому, что 28 сентября подписал Самвел Шахраманян - документ о расформировании государственности.

Хотелось бы также практически дословно повторить то, что было опубликовано на канале ещё в июле текущего года после встречи с послом Сирийской Арабской Республики госпожой Норой Арисян.

Учитывая, в том числе и опыт САР, а также опыт 1915 г., когда недоведённое до конца преступление позволило армянам воссоздать государственность, да ещё и создать арцахскую государственность, Анкара и Баку сегодня будут делать всё, чтобы довести процесс расформирования армянского государства руками его же руководства до конца", - резюмировал политолог.