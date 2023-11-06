Понедельник, 6 Ноября 2023 14:05

АрмИнфо. Не заметить турецкий национализм и не нейтрализовать его - преступление и гарантия будущих угроз. Об этом написал тюрколог Варужан Гегамян.

Эксперт обратил внимание, что в социальных сетях Азербайджана циркулирует фото, на котором запечатлена главная площадь Степанакерта - столицы оккупированного Арцаха, участники "военного парада", который пройдет там через несколько дней, и рука азербайджанского солдата, на которой изображен знак пантюркистских националистов "серых волков".

"Не заметить турецкий национализм и не нейтрализовать его - преступление и гарантия будущих угроз", - отметил он.

Отметим, что азербайджанская агрессия 19-20 сентября в отношении Арцаха, которой предшествовала 10-месячная блокада, привела к его полной деарменизации. Этническая чистка Арцаха произошло на фоне попустительства международного сообщества.