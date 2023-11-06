Понедельник, 6 Ноября 2023 13:43

АрмИнфо. Вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха лица, получившие статус временной защиты беженцев, с 6 ноября смогут обращаться для получения гражданства Армении, сообщает пресс-служба МВД РА.

В Ереване они могут обратиться по адресу Закияна, 3, 118/1, а в областях Армении - во все паспортные отделы Службы миграции гражданства. <Заявления, поданные беженцами, получившими временную защиту, будут рассмотрены в кратчайшие сроки. При подаче заявления на гражданство не обязательно предоставлять свидетельство о временной защите>, - говорится в заявлении.

Напомним, что 26 октября кабмин РА принял постановление о том, что Армения берет под временную защиту лиц, находящихся в Армении или за ее пределами, чьим последним адресом регистрации был Нагорный Карабах, либо же они фактически проживали там и были зарегистрированы в миграционных органах Армении после 19 сентября 2023 года.

Как пояснил министр юстиции РА Григор Минасян, придание такого статуса позволит уточнить правовой статус насильственно перемещенных из Арцаха граждан, круг их прав и обязанностей. Взятые под защиту лица силой закона получают статус беженцев и гарантированные международным правом права для беженцев. Принятие проекта позволит повысить эффективность процессов по защите их прав и законных интересов. В свою очередь вице-премьер Тигран Хачатрян отметил, что на национальном уровне этот статус позволит соотечественникам из Карабаха пользоваться механизмами социальной поддержки.

В частности, пенсионеры из Нагорного Карабаха могут, не дожидаясь получения гражданства Армении, получать денежную помощь, по размеру равную пенсии. Насильственно перемещенные граждане из Нагорного Карабаха получат статус автоматически, однако за удостоверением о статусе временной защиты они смогут посетить Службу миграции в течение трех месяцев.

Глава МИД Арарат Мирзоян, в свою очередь, указал, что получение такого статуса позволит беженцам обращаться за получением гражданства Армении.

Однако с получением гражданства арцахцы перестанут быть бенефициариями программ содействия, которые предназначены только для беженцев.