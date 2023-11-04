Суббота, 4 Ноября 2023 13:01

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении 1 ноября возбудила публичное уголовное преследование против гражданина Швейцарии и Армении К.В. за легализацию имущества, полученного преступным путем (отмывание денег). Согласно СМИ, К. В. - это Карен Ванецян, двоюродный брат Артура Ванецяна, бывшего главы Службы национальной безопасности и председателя партии <Отечество>.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следствие выяснило, что К.В., являясь реальным бенефициаром зарегистрированной в Республике Кипр организации-нерезидента РА, 23 июля 2018 года приобрел через нее и управлял 12,5 процентами акций компании ЗАО <Зангезурский медно-молибденовый комбинат>.

Упомянутые 12,5% акций, полученные преступным путем, на самом деле принадлежали М.М. (зятю 3-го президента РА Сержа Саргсяна - Микаэлу Минасяну -ред.), занимавшему в 2013-2018 годах пост Чрезвычайного и Полномочного Посла РА при Святом Престоле, и были зарегистрированы на ООО <Зангезур Майнинг>.

Отмечается, что целью приобретения акций со стороны К.В. было сокрытие их преступного происхождения и истинной сущности. В частности, с использованием ранее разработанной преступной схемы был заключен заведомо невыгодный контракт между компанией, фактически принадлежавшей М.М., и компанией <Зангезурский медно-молибденовый комбинат>. В результате ЗАО <Зангезурский медно-молибденовый комбинат> выплатило особо крупную сумму компании, фактически принадлежавшей М.М. Затем, за счет вышеуказанных финансовых средств криминального происхождения, через компанию, фактически принадлежавшую М.М., было приобретено 12,5% акций компании <Зангезурский медно-молибденовый комбинат>.

В 2018 году М.М. заключил соглашение с К.В о передаче ему 12,5% акций компании на выгодных для последнего условиях.

К.В. через оффшорную компанию приобрел за 1 миллиард драмов и $13 млн. и распоряжался преступным путем особо крупным имуществом стоимостью 14 млрд 526 млн 300 тысяч драмов.

<В ходе предварительного следствия узнать местонахождение К. В. не удалось. В Антикоррупционный суд подано ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста в отношении К.В.>, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, что Группа компаний GeoProMining - один из крупнейших промышленных инвесторов Армении - работает в стране 15 лет. Армянские активы группы состоят из Сотского золотоносного рудника, Араратской золотоизвлекательной фабрики и Агаракского медно-молибденового комбината. За 15 лет работы группа вложила в модернизацию своих армянских предприятий свыше 400 млн долларов США. В сентябре 2021 года управляемая Группой GPM <Промышленная компания> приобрела 60% акций флагман горнорудной промышленности Армении Зангезурский медно-молибденовый комбинат (Zangezur Copper Molybdenum Combine CJSC), передав правительству Армении 21,875% акций или 1/5 доли в комбинате, управление которым в январе 2022 года передано Фонду государственных интересов Армении (ANIF) с сохранением права государственной собственности, а уже в декабре - Комитету по управлению госимуществом.

11 мая на заседании правительства РА премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что в 2022 году Зангезурский медно-молибденовый комбинат выплатил рекордные 145 млрд. 536 млн. драмов налогов, против 7,8 млрд. драмов в 2016 году. В первом квартале 2023 года ЗММК выплатил налогов на 14 млрд драмов. То есть вдвое больше, чем за весь 2016 год. Он указал, что в формировании показателя за т.г. определенную роль сыграли также цены на медь на мировом рынке. Уже в 2017 году комбинат выплатил 18,6 млрд драмов налогов. В 2018-м показатель вырос почти втрое - до 50, 2 млрд драмов, в 2019 и 2020 гг. было зафиксировано снижение. <С чем это могло быть связано? Когда сейчас рассматриваем в ретроспективе, то выясняется, что в 2019 году семья высокопоставленного представителя власти стала акционером комбината. Конечно в 2019 году этот высокопоставленный представитель власти был освобожден от должности, а в 2020 году у нас не было времени заняться этим вопросом из-за ковида и войны>, - сказал он, отметив, что правоохранительные органы должны очень внимательно заняться этим <эпизодом>. В 2021 году размер выплаченных ЗММК налогов резко увеличился - на 43%, подчеркнул Пашинян. <С 2013-го 2017 год ЗММК выплатил налогов на 105 млрд драмов, а с 2018- 2022гг. 345 млрд драмов, то есть рост составил 228%>, - указал он.

Как свидетельствуют данные Комитета государственных доходов за январь-сентябрь 2023 года, список 1000 крупных налогоплательщиков Армении продолжает возглавлять ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" (ЗММК).