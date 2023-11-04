Суббота, 4 Ноября 2023 12:59

АрмИнфоПервопрестольный Святой Эчмиадзин сохранит Арцахскую епархию Армянской Апостольской церкви. Такое решение было принято на заседании Высшего духовного совета во главе с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в первый день заседания выступил глава Арцахской епархии и бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян, на следующий день - директор Наццентра лечения зависимостей Сурен Назинян, который представил ситуацию с ростом наркозависимости в Армении.

<Епархия не будет упразднена, как, к сожалению государственность Арцаха. Принято решение о том, что функции епархии будут немного изменены. Это будет означать сохранение мечты о возвращении в Архац>, - сказал духовный предводитель епархии епископ Вртанес Абрамян.