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АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность соседним странам за их неоценимую поддержку в продолжающихся усилиях по восстановлению армянской Варанды (Физули - аз.), перешедшей под азербайджанский контроль после 44-днвной агрессии.
Как сообщает Казинформ, благодарность прозвучала во время 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ).
Алиев дал представление о глубоком влиянии этих совместных усилий, подчеркнув, что ожидается, что более 140 000 человек будут заселены на территориях оккупированного Арцаха к концу 2026 года. Выражая свою благодарность, президент АР особо отметил важную роль, которую сыграл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, напомнив об их совместном участии в открытии школы в Варанде. "Это совместное начинание служит острым напоминанием о прочном сотрудничестве между их народами", - сказал он.
Кроме того, Алиев выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за бесценный подарок в виде Центра творчества, который в настоящее время строится в Варанде. "Этот проект служит осязаемым символом крепких уз дружбы и братства, которые объединяют Азербайджан с Узбекистаном и Казахстаном", - отметил он, подчеркнув взаимосвязанность их народов в обширном пространстве тюркского мира, выразив уверенность в том, что их дружба и братские отношения в предстоящие годы будут только укрепляться.
|Алиев выразил признательность тюркским странам за участие в восстановлении Варанды
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МИД РА: несмотря на наличие разногласий по ряду вопросам, отношения между Арменией и Россией продолжают развиваться
|Алиев и Эрдоган обсудили армяно-турецкую и армяно-азербайджанскую нормализацию
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|Бербок: Германия и ЕС готовы поддержать Ереван и Баку конкретными инициативами
|В Ереване покажут армяно-французское представление Sois Lange
|Армения придает важность региональному сотрудничеству, в том числе, в рамках платформы "3+3" - Мирзоян
|Американский журналист: Сколько еще армян тайно похитил Азербайджан?
|Мирзоян: в 2024 году Армения намерена открыть посольства в ряде стран
|Для Армении очень важна нормализация отношений с Турцией - МИД
|Посольство Германии: Укрепление доверия и установление примирения на Южном Кавказе очень важно
|В 2024 году деятельность МИД РА будет направлена на нейтрализацию внешних угроз и формирование безопасной среды - Мирзоян
|В Баку решили пригрозить Вашингтону
|Сенатор: Россия не будет заключать с Арменией соглашение по Римскому статуту
|Содокладчики ПАСЕ едут в Ереван
|В Ереване проходит международная конференция, посвященная 100-летию армянского кино
|Команда адвокатов Левона Кочаряна заявила о правовом произволе в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении своего подзащитного
|152-й день рождения Александра Спендиаряна ознаменовался открытием обновленной экспозиции его дома-музея
|До 2026 года на побережье озера Севан предстоит очистить 800 гектаров территорий - министр
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении лица, незаконно откачивающие воду с артезианских скважин Араратской долины, будут привлекаться к уголовной ответственности - министр
|Слуцкий ответил Аршакяну: Предложения Армении по Римскому статуту выглядят как "хорошая мина при плохой игре"
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|Первая полоса на улице Гераци теперь будет только для движения общественного транспорта
|Глава группы дружбы Эстония-Армения: Нам не чужда ваша боль
|СНБ Армении сообщила о раскрытии случая подготовки теракта
|Москва обвинила Ереван в демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России
|Захарова: Москва приветствует любые контакты, способствующие снятию напряженности между Баку и Ереваном
|Вице-спикер НС РА: на данный момент на армяно- азербайджанской границе нет скопления войск
|Комиссия по телевидению и радио РА выявила нарушения российскими телеканалами условий межправсоглашения - Акопян
|Спикер: Армения высоко ценит четкие сигналы Японии относительно неприемлемости политики Азербайджана по применению силы
|Специальное подразделение СНБ по охране коммуникаций приступило к работе - премьер
|Оппозиционный депутат напомнил Вашингтону: Азербайджан уже без последствий оккупировал суверенные территории Армении
|Первоклассники Армении отмечают праздник буквы «А»
|Пресс-релиз по 16-му заседанию министров иностранных дел форума сотрудничества «центральная Азия-республика Корея»
|Мероприятия в рамках форума сотрудничества «Центральная Азия-республика Корея» в Ашхабаде
|В Ереване прошла V республиканская конференция "Современные вызовы и возможности развития военной промышленности Армении"
|Инициатива <Перекресток мира> останется лишь на бумаге - эксперт
|Госдеп США: Любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет иметь серьезные последствия
|Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Узбекистана
|Армянский Совет "Китай-Евразия" и Институт исследований Восток-Запад им.Лама заключили стратегическое партнерство
|В Ереване во второй раз пройдет фестиваль актуальной документалистики <Артдокфест>
|Омбудсмен Армении направила несколько обращений касательно судьбы экс-командующего Армией обороны Арцаха
|Против экс-премьера Армении возбуждено уголовное дело
|Оперу Джузеппе Верди <Бал-маскарад> представят на сцене Концертного зала им. А. Хачатуряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянский Патриархат Иерусалима сообщает об аннулировании сделки по поместью "Коровий сад" на Святой земле
|Дело о 1 марта 2008 года раскрыто - Сасун Хачатрян
|Дело в отношении экс-министра охраны природы уже находится в суде - Антикоррупционный комитет
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