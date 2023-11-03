Пятница, 3 Ноября 2023 21:54

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность соседним странам за их неоценимую поддержку в продолжающихся усилиях по восстановлению армянской Варанды (Физули - аз.), перешедшей под азербайджанский контроль после 44-днвной агрессии.

Как сообщает Казинформ, благодарность прозвучала во время 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Алиев дал представление о глубоком влиянии этих совместных усилий, подчеркнув, что ожидается, что более 140 000 человек будут заселены на территориях оккупированного Арцаха к концу 2026 года. Выражая свою благодарность, президент АР особо отметил важную роль, которую сыграл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, напомнив об их совместном участии в открытии школы в Варанде. "Это совместное начинание служит острым напоминанием о прочном сотрудничестве между их народами", - сказал он.

Кроме того, Алиев выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за бесценный подарок в виде Центра творчества, который в настоящее время строится в Варанде. "Этот проект служит осязаемым символом крепких уз дружбы и братства, которые объединяют Азербайджан с Узбекистаном и Казахстаном", - отметил он, подчеркнув взаимосвязанность их народов в обширном пространстве тюркского мира, выразив уверенность в том, что их дружба и братские отношения в предстоящие годы будут только укрепляться.