Пятница, 3 Ноября 2023 19:04

АрмИнфо.Следственный комитет Армении возбудил 60 уголовных дел в отношении активистов оппозиционных протестов, которые состоялись в армянской столице 19-20 сентября в связи с бездействием правительства в вопросе защиты интересов жителей Республики Арцах.

Как отчитался СК, были возбуждены дела в том числе и против 4 несовершеннолетних участников акций и 2 женщин. Из общего числа 46 человек привлечены к ответственности за участие в массовых беспорядках, 7 человек привлечены за публичные призывы к массовым беспорядкам или публичные выступления, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, или за публичные призывы к применению насилия. Четыре человека обвинены в воспрепятствовании служебной деятельности должностного лица (полицейского) путем применения насилия, а трое человек - за совершение хулиганства.

В качестве меры пресечения было избрано задержание в отношении 42 обвиняемых, однако позже 14 человек были отпущены на свободу. Под следствием находятся 8 человек, привлеченных к уголовной ответственности. На сегодняшний день обвинительными приговорами завершено 5 уголовных производств в отношении 7 человек, из которых материалы 4 уже направлены в суд для рассмотрения по существу.