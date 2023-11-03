Пятница, 3 Ноября 2023 19:01

АрмИнфо. Во всех случаях и конфликтах Армения призывает не таргетировать гражданское население и принять все меры, чтобы как можно скорее прекратить военные действия. Об этом 3 ноября на совместной пресс- конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, касаясь ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Армянский министр с сожалением констатировал, что мир сегодня становится очевидцем того, как в разных уголках мира вновь разгораются застарелые конфликты, войны, когда страдает гражданское население.

"Для нас это очень чувствительный вопрос. Всего несколько недель назад мы были свидетелями таких же событий. Во всех случаях и конфликтах мы призываем, как минимум, не таргетировать гражданское население и принять все меры, чтобы как можно скорее прекратить военные действия и обеспечить безопасность гражданского населения. И приветствуем усилия международного сообщества в этом направлении", - резюмировал Мирзоян.